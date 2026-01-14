Saltillo: advierten alza en rentas industriales ante poca disponibilidad de espacios

La disponibilidad de espacios industriales en la Región Sureste de Coahuila se mantiene en niveles de ocupación casi a tope. Arturo Reveles Márquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la región, señaló que actualmente la tasa de vacancia en los parques industriales se ubica entre el 1.5 y el 2 por ciento. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: disponibilidad industrial se mantiene en 1.35%; mercado resiste en Coahuila De acuerdo con el líder empresarial, hacia finales del año pasado en la zona de Derramadero únicamente se contaba con un par de naves de tipo especulativo disponibles. En el caso de Ramos Arizpe, explicó que actualmente no existen naves construidas, por lo que la oferta se limita a terrenos disponibles dentro de los parques industriales. “Yo creo que alrededor del 1.5 por ciento es lo que está disponible si lo ves con el total, digamos, de parques y plantas ubicadas aquí en el Sureste de Coahuila. Obviamente, esto hace que el costo se encarezca, porque dada esa situación los precios rondan entre los 90 y 110 dólares por metro cuadrado en renta”, explicó Reveles Márquez.

Este nivel de precios coloca a la región por encima de otras zonas del país, como el estado de Guanajuato, donde los costos de arrendamiento suelen ser menores. El entrevistado expuso que esta situación es consecuencia directa de la escasa cantidad de metros cuadrados listos para ser ocupados por nuevas empresas. Respecto al comportamiento del mercado durante el ciclo anterior, el presidente de Canacintra afirmó que en 2025 se registró un freno en los proyectos de expansión y en las nuevas inversiones, derivado de factores externos relacionados con la política internacional y la incertidumbre comercial. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León es el primer lugar en actividad industrial de México; Coahuila se ubicó en el tercero “Obviamente, en el 2025 hubo un freno importante porque muchas de las expansiones que estaban programadas para plantas ya ubicadas aquí en la región no avanzaron, dada la incertidumbre que provocó el tema de los aranceles y los cambios impulsados por el presidente Trump”, detalló el empresario. Esta tendencia se ha mantenido durante el arranque de 2026, por lo que se estima que la claridad en las inversiones podría llegar hasta el segundo o tercer trimestre del año. Reveles Márquez señaló que esto dependerá en gran medida del tono con el que se negocie el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a fin de recuperar la certidumbre de los capitales.

En cuanto a la infraestructura y los recursos necesarios para el crecimiento industrial, mencionó que, si bien existe disponibilidad de tierra por parte de las empresas urbanizadoras, hay otras limitaciones que condicionan la expansión de la oferta industrial. “Sí hay terrenos de muchas empresas urbanizadoras que están enfocadas en el sector industrial, pero ahora la restricción es tanto el tema del agua como el de la energía. Yo me inclinaría incluso más por el tema energético, porque el consumo de energía es mayor que el de agua en el sector industrial”, comentó. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos Sobre el consumo de agua, puntualizó que en Saltillo la industria representa entre el 5 y el 10 por ciento del total, mientras que en el rubro energético la demanda es considerablemente más alta. El líder industrial señaló que la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suministrar energía en los tiempos requeridos es un factor determinante para la llegada de nuevas inversiones. Añadió que, en muchos casos, cuando una empresa plantea sus necesidades de demanda eléctrica a la paraestatal, el suministro no se otorga en los plazos que los inversionistas requieren.