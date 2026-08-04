Un récord de 73 % de estadounidenses considera que Trump no ha atendido los problemas más apremiantes del país, según CNN

Edwards-Levy, al citar la nueva encuesta realizada de CNN y que fue realizada por SSRS , resalta este dato ocurre en momentos en que hay “una visión cada vez más pesimista de la guerra con Irán, un estancamiento económico y un descontento generalizado con la forma en la que Trump aborda estos desafíos”.

De acuerdo a un artículo de Ariel Edwards-Levy, publicado en CNN Español, 73% de los adultos estadounidenses, un récord, considera que Trump no ha atendido los problemas más apremiantes del país, en tanto que solamente el 27 % indica que sus prioridades son las correctas.

Por otra parte, Edwards-Levy haciendo referencia a este nuevo sondeo precisa que “dos tercios de los estadounidenses creen que las políticas de Trump han empeorado la situación económica y que sus decisiones militares en Irán han perjudicado a Estados Unidos” y que ceca de “tres cuartas partes afirman que el presidente no está al tanto de los problemas que afrontan los estadounidenses comunes en su vida diaria”.

Otro resultado de la encuesta es el que señala que en cuanto al índice de aprobación hacia el mandatario estadounidense se ubicó en 34% , con lo que “iguala el mínimo histórico que registró al final de su primer mandato, tras la insurrección del 6 de enero de 2021”., describe Edwards-Levy y prosigue explicando que “la mitad de los estadounidenses lo desaprueban rotundamente, un porcentaje récord durante sus mandatos, mientras que el porcentaje de quienes lo aprueban rotundamente se sitúa en un mínimo histórico del 15 %”.

No solo cayó su aprobación de parte de los ciudadanos estadounidenses, también en el interior de su propio partido, en el se se ubicó en “un nuevo mínimo histórico del 78 % entre los republicanos, y solo el 19 % de los republicanos afirma estar entusiasmado con el resto de su segundo mandato, frente al 38 % de la primavera pasada”, explica Edwards-Levy.

Así mismo, en lo que se refiere a como el mandatario de Estados Unidos está llevando acabo sus acciones entorno a Irán “solo el 28 % aprueba su gestión” , en cuanto “la situación inflacionaria” es el 25 % y “el 21 % los precios de la gasolina, con importantes focos de desaprobación incluso entre sus partidarios”, detalla Edwards-Levy.

“POR PRIMERA EN CASI UNA DÉCADA, LOS ESTADOUNIDENSES PREFIRIERON A LOS DEMÓCRATAS”: REUTERS/IPSOS

Esta es la primera ocasión en cerca de una década que los estadounidenses “prefirieron a los demócratas sobre los republicanos como mejores administradores de la economía”, señala Jason Lange en su artículo “Voters prefer Democrats over Republicans on economy for first time in a decade, Reuters/Ipsos poll finds”, publicado en Reuters