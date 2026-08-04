Un récord de 73 % de estadounidenses considera que Trump no ha atendido los problemas más apremiantes del país, según CNN

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    Un récord de 73 % de estadounidenses considera que Trump no ha atendido los problemas más apremiantes del país, según CNN
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja del Air Force One en la base de la Fuerza Aérea Dobbins, el miércoles 22 de julio de 2026, en Marietta, Georgia. AP/Julia Demaree Nikhinson

Dos encuestas revelan el descontento existente hacia el mandatario estadounidense, la primera de CNN y que fue realizada por SSRS señala que el índice de aprobación de Trump es del 34 %, mientras que en la segunda, de Reuters/Ipsos se ubica en un 35%

De acuerdo a un artículo de Ariel Edwards-Levy, publicado en CNN Español, 73% de los adultos estadounidenses, un récord, considera que Trump no ha atendido los problemas más apremiantes del país, en tanto que solamente el 27 % indica que sus prioridades son las correctas.

Edwards-Levy, al citar la nueva encuesta realizada de CNN y que fue realizada por SSRS, resalta este dato ocurre en momentos en que hay “una visión cada vez más pesimista de la guerra con Irán, un estancamiento económico y un descontento generalizado con la forma en la que Trump aborda estos desafíos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/las-encuestas-hunden-a-trump-pero-es-poco-probable-que-cambie-de-rumbo-DM22596252

Por otra parte, Edwards-Levy haciendo referencia a este nuevo sondeo precisa que “dos tercios de los estadounidenses creen que las políticas de Trump han empeorado la situación económica y que sus decisiones militares en Irán han perjudicado a Estados Unidos” y que ceca de “tres cuartas partes afirman que el presidente no está al tanto de los problemas que afrontan los estadounidenses comunes en su vida diaria”.

Otro resultado de la encuesta es el que señala que en cuanto al índice de aprobación hacia el mandatario estadounidense se ubicó en 34% , con lo que “iguala el mínimo histórico que registró al final de su primer mandato, tras la insurrección del 6 de enero de 2021”., describe Edwards-Levy y prosigue explicando que “la mitad de los estadounidenses lo desaprueban rotundamente, un porcentaje récord durante sus mandatos, mientras que el porcentaje de quienes lo aprueban rotundamente se sitúa en un mínimo histórico del 15 %”.

No solo cayó su aprobación de parte de los ciudadanos estadounidenses, también en el interior de su propio partido, en el se se ubicó en “un nuevo mínimo histórico del 78 % entre los republicanos, y solo el 19 % de los republicanos afirma estar entusiasmado con el resto de su segundo mandato, frente al 38 % de la primavera pasada”, explica Edwards-Levy.

Así mismo, en lo que se refiere a como el mandatario de Estados Unidos está llevando acabo sus acciones entorno a Irán “solo el 28 % aprueba su gestión” , en cuanto “la situación inflacionaria” es el 25 % y “el 21 % los precios de la gasolina, con importantes focos de desaprobación incluso entre sus partidarios”, detalla Edwards-Levy.

“POR PRIMERA EN CASI UNA DÉCADA, LOS ESTADOUNIDENSES PREFIRIERON A LOS DEMÓCRATAS”: REUTERS/IPSOS

Esta es la primera ocasión en cerca de una década que los estadounidenses “prefirieron a los demócratas sobre los republicanos como mejores administradores de la economía”, señala Jason Lange en su artículo “Voters prefer Democrats over Republicans on economy for first time in a decade, Reuters/Ipsos poll finds”, publicado en Reuters

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/que-opinan-la-mayoria-de-los-estadounidenses-sobre-la-guerra-contra-en-iran-DM22598568

Asimismo, Lange resalta que de acuerdo a una nueva encuesta realizada por Reuters/Ipsos, que la aprobación en cuanto al “desempeño” de Trump “cayó al 35%”, siendo dos dígitos de diferencia con los datos arrojados en un sondeo realizado por Reuters/Ipsos realizada en el mes de julio que fue del 37%.

Lange indica que un 42% de los votantes que están registrados emitirían su voto a un demócrata en las próximas elecciones legislativas, en tanto que un 37% lo haría por un republicano 2si el proceso se llevara a cabo ahora”.

“Aunque la encuesta ofrece un panorama del clima político nacional, las elecciones reales para el Congreso de EE. UU. son más complejas. De los 435 escaños de la Cámara de Representantes, solo se espera que unos tres docenas sean competitivos, mientras que se prevé que alrededor de ocho escaños del Senado sean disputados”, concluye Lange.

Con Información de CNN Español y Reuters.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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