Un sobreviviente del atentado del 7 de octubre de 2023 se quitó la vida en la tumba de su novia, asesinada por Hamás

El cuerpo de Bar Asraf, de 30 años, fue hallado el sábado por la noche en el lugar de entierro de su novia asesinada, Liron Barda, casi tres años después de su muerte en la masacre del Festival Nova , según el sitio web de noticias israelí JFeed.

Según los informes, un israelí superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre se quitó la vida en la tumba de su novia, asesinada por el grupo terrorista.

Asraf fue hallado con una herida de bala en el pecho en el cementerio de Elkana, en Cisjordania, y a pesar de que se llamó a los equipos médicos de emergencia, fue declarado muerto, según informó el medio.

El dolor lo había consumido tras el atroz asesinato de Barda, de 26 años, a manos de terroristas de Hamás que irrumpieron en el festival de música cerca de la Franja de Gaza, masacrando a 378 personas inocentes.

Según el activista judío francés Jérémy Benhaïm, quien compartió la noticia de la muerte de Asraf en una publicación en X, él se había mantenido cercano a la familia de Barda, visitando frecuentemente a sus padres y honrando su memoria.

Barda, que trabajaba como camarero en el festival, se negó a marcharse cuando el grupo terrorista palestino atacó y se quedó para atender a los heridos, según informó anteriormente el Times of Israel.

Las imágenes de los últimos momentos de Barda la mostraron atendiendo a los asistentes a la fiesta que resultaron heridos.

“Hablé con ella esa mañana, le pedí que se marchara de la zona, pero se negó. Dijo que había heridos y que ella se quedaba”, declaró su padre, Avi, al diario Israel Hayom.

“Era Liron; me habría sorprendido que hubiera accedido a huir”.

La muerte de Asraf se produce menos de un año después de que otro superviviente, el 7 de octubre de 2023, se suicidara prendiéndose fuego de forma espantosa.

Roei Shalev, de 28 años, fue hallado muerto en un coche en llamas en una salida de la autopista cerca de Netanya en octubre de 2025, dos años después de haber presenciado la ejecución de su novia a manos de Hamás.

“Lo siento de verdad. No puedo soportar más este dolor”, escribió en un desgarrador mensaje final.

En abril de 2024, se informó de que casi 50 supervivientes del Festival Nova se habían suicidado en los seis meses posteriores a la masacre.