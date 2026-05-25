‘Una auténtica pesadilla’: voces de un Moscú golpeado por los drones ucranianos

RUSIA- Vadim, como muchos otros rusos, tiene parientes en Ucrania. Hace cuatro años, cuando los soldados rusos sitiaban la ciudad de la región de Sumy en la que vivían sus primos, se ponía en contacto con ellos con frecuencia para saber si estaban bien. Ahora, son ellos los que se preocupan por él y lo llaman. Ucrania ha intensificado una campaña de ataques de largo alcance contra Rusia, y la guerra llegó a Vadim esta semana, si no a su puerta, a su tejado. La explosión de un avión no tripulado ucraniano alcanzó el último piso de la torre de departamentos en la que vive, en el suburbio moscovita de Jimki. Murieron cuatro personas en total y al menos 15 resultaron heridas en los ataques ucranianos del domingo en la zona. Cuando visité el suburbio después, los cristales rotos habían sido barridos y amontonados en un rincón. Pero los residentes estaban consternados al ver cómo el conflicto llegaba a la región de la capital, sede del poder del Kremlin, que hasta entonces había estado protegido de él en gran medida.

Antes, “no nos tomábamos la guerra en serio”, dijo Vadim, de 21 años, quien, como otras personas con las que hablé, pidió que no se publicara su apellido por temor a repercusiones oficiales. “Cuando ocurre allá, es una cosa. Pero cuando ocurre en tu casa, por supuesto que es real de otra manera”. Ucrania está utilizando el gran número de aviones no tripulados de largo alcance y misiles de crucero que ahora produce para realizar ataques que incursionan hasta 1600 kilómetros en territorio ruso. Con estos ataques, Kiev está dando la vuelta a la situación después de que Rusia atacara la infraestructura civil de Ucrania y matara a miles de civiles ucranianos durante más de cuatro años de guerra. La campaña ucraniana se dirige principalmente a las infraestructuras petrolíferas rusas, con el objetivo de cortar la principal fuente de ingresos de la maquinaria bélica del Kremlin, y en las fábricas que producen tecnología crítica para las armas. Aunque Ucrania afirma que solo ataca lugares relacionados con el ejército, en las últimas semanas se han atacado edificios residenciales tanto dentro de Moscú como en sus suburbios, lo que ha dado a los residentes una muestra del sufrimiento mucho mayor que han padecido los civiles en las ciudades ucranianas.

“Es una auténtica pesadilla”, dijo Letizia Lorans, de 53 años, propietaria de un salón de belleza en Jimki. “Incluso ahora, cuando lo recuerdo, me sudan las palmas de las manos”. Describió cómo salió corriendo de su casa cuando oyó las primeras explosiones, pues temía quedar atrapada en el sótano si se quedaba dentro.

“Parecía como si estuvieran revoloteando sobre nosotros, y luego explotaban, durante mucho tiempo”, dijo en referencia a los drones ucranianos. “Creo que tuve un ataque de pánico, y ahora cuando me acuesto sigo pensando si nos despertaremos o no”, añadió. Dijo que los residentes no tenían una forma efectiva de recibir avisos sobre los ataques ucranianos, ya que no había sirenas ni sistema de alerta, y las autoridades habían restringido el uso de la popular aplicación de mensajería Telegram. En su lugar, observa si se ha suspendido el tráfico aéreo en el aeropuerto de Sheremétievo que se encuentra cerca, lo que reconoció que no era una forma ideal de mantenerse a salvo o cuerda. Fuera del salón de Lorans, otra residente dijo que los ataques con aviones no tripulados eran una de las razones por las que estaba empezando a cambiar de opinión sobre la guerra. “Ya he empezado a preguntarme si era realmente necesario empezar esta guerra, que ya ha durado más que la Gran Guerra Patria”, dijo Tamara Aleksandrova, de 84 años, en referencia a la participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.