Lleva UAdeC el conversatorio ‘Check In Mental: ¿Cómo estás de verdad?’ a la Unidad Norte

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo este viernes el conversatorio “Check In Mental: ¿Cómo estás de verdad?” en el auditorio de la Escuela de Ciencias de la Salud, con el propósito de fomentar la conciencia sobre la importancia del bienestar psicológico y el autocuidado entre la comunidad universitaria.

El panel contó con la participación de Mireya Ramírez Ordoñez, profesora de la Licenciatura en Psicología; Marco Sebastián López Ríos y Emily Giselle Zárate Martínez, pasantes de la misma carrera; la Dra. Cynthia Montalvo Rivera, catedrática universitaria; y Saúl Inocente de Luna Gámez, psicólogo clínico y de la empresa San Luis RASSINI.

En el evento estuvieron presentes el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón; la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, Verónica Ruiz Jasso; la directora de la Escuela de Medicina, Georgina Rodríguez Bustos; y el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes.

Durante su intervención, el rector Pimentel Martínez destacó la relevancia del conversatorio para la salud mental universitaria, impulsado en conjunto con instituciones como IMJUVE, ICOJUVE y DIF Estatal. Subrayó que más allá del éxito académico o profesional, “la paz interior es lo verdaderamente importante”, e invitó a los estudiantes a “parar, respirar y conectarse con su entorno”, recordando que cada persona enfrenta sus propias batallas.