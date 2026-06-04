¿Una persona con nacionalidad de EU puede ser presidente de Colombia?

Por: Annie Correal El candidato de la derecha en las elecciones presidenciales de Colombia hizo campaña con el mensaje de ser un patriota e hijo de la costa caribeña del país, llevando un sombrero de paja y la camiseta amarilla de fútbol de su nación. Ese candidato, Abelardo de la Espriella, es también estadounidense. De la Espriella, de 47 años, se naturalizó ciudadano estadounidense en 2023, tras pasar más de una década en Florida, donde trabajó como abogado penalista que representaba a clientes colombianos de alto perfil. “Gozo de la tranquilidad que me es tan esquiva en Colombia, por los múltiples problemas de seguridad que padezco allá”, escribió al anunciar en internet su naturalización.

De la Espriella, quien se enfrentará a un rival de izquierda, Iván Cepeda, en una próxima segunda vuelta, recibió el martes el respaldo público del presidente Donald Trump. Cepeda reprobó el respaldo y les dijo a los periodistas que De la Espriella estaba permitiendo “a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral”.

Pero para muchos colombianos, la decisión de Trump parecía acercar a De la Espriella a la victoria. De la Espriella ha proyectado su estrecha relación con Estados Unidos como un punto fuerte. Tras el respaldo de Trump, publicó una imagen de un tigre —la mascota de su campaña— junto a un águila. ¿Puede un presidente latinoamericano ser también ciudadano estadounidense? LO QUE DICE LA LEY ESTADOUNIDENSE No hay nada en la legislación estadounidense que obligue a un jefe de Estado extranjero a renunciar a la ciudadanía estadounidense, dijo Peter Spiro, experto en ciudadanía y profesor de la Universidad de Temple. Un ejemplo reciente, dijo, es el actual papa. “El papa es ciudadano estadounidense”. La Corte Suprema dictaminó que los ciudadanos con doble nacionalidad pueden perder la estadounidense solo si manifiestan que quieren renunciar a ella, según Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia. Los actos que pudieran parecer incompatibles con la ciudadanía estadounidense —como postularse a cargos en el extranjero— no suponen, por sí mismos, la pérdida de la ciudadanía.

“Desde luego, no es algo sin precedentes y en realidad solo depende de las leyes del país”, dijo Charles Kuck, expresidente nacional de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Otros jefes de Estado han tenido doble nacionalidad en América Latina, señaló Kuck, como Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien nació en Miami. Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, renunció a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo. LO QUE DICE LA LEY COLOMBIANA Luis Gilberto Murillo, exembajador de Colombia en Estados Unidos, dijo que la Constitución colombiana tampoco exige que De la Espriella renuncie a su pasaporte estadounidense. “La persona sí puede tener doble nacionalidad y ser presidente de Colombia”, dijo, y señaló que el presidente Gustavo Petro tiene ciudadanía italiana y colombiana. La cuestión, dijo, es si un presidente colombiano puede tener “triple nacionalidad”. De La Espriella también tiene pasaporte italiano y vivía en Florencia antes de regresar el año pasado para postularse a las elecciones presidenciales. ¿QUÉ HA DICHO DE LA ESPRIELLA? La campaña de De la Espriella no dijo inmediatamente si este renunciaría a su ciudadanía estadounidense en caso de ser elegido. Se ha presentado como alguien que antepone a Colombia antes que a otras naciones, y ha hecho hincapié en temas nacionalistas y prometido “defender la patria” de los narcotraficantes. Pero también ha señalado que ser ciudadano estadounidense le daría una ventaja en un momento en que el gobierno de Trump ha hecho de Latinoamérica una prioridad.

Y durante una campaña marcada por la violencia y las amenazas contra los candidatos, De la Espriella hizo advertencias contra cualquiera que pudiera convertirlo en objetivo. “Está muy claro: quien se mete con un ciudadano americano —sea gobierno, particulares, bandas criminales o narcoterroristas—, responderá ante la justicia estadounidense”, escribió en internet. ¿QUÉ DICEN LOS LEGISLADORES ESTADOUNIDENSES? La representante Maria Elvira Salazar, republicana por Florida y firme aliada de De la Espriella, ha sugerido que este representaría los intereses de Estados Unidos si fuera elegido. “Es ciudadano norteamericano junto con ciudadano colombiano”, dijo Salazar en un mensaje en el que instaba a los colombianos a votar. “Es un amigo de los Estados Unidos”. Pero el posible ascenso de De la Espriella se produce en medio de un encarnizado debate sobre la ciudadanía en Estados Unidos. El senador republicano Bernie Moreno, por Ohio, quien también ha apoyado la candidatura de De la Espriella, es de línea dura en materia de inmigración y naturalización. “Mi suposición sería que no podría ser ciudadano estadounidense mientras sea presidente de un país: es de sentido común”, dijo a los periodistas. ¿QUÉ PIENSAN LOS VOTANTES? Algunos comentaristas políticos y votantes colombianos han sugerido que la ciudadanía estadounidense de De la Espriella podría dar a Estados Unidos una influencia desproporcionada sobre su toma de decisiones, incluso en cuestiones de defensa y seguridad.