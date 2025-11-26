Unión Europea pone bajo la lupa a Shein por seguridad infantil y productos ilegales

Internacional
/ 26 noviembre 2025
    Unión Europea pone bajo la lupa a Shein por seguridad infantil y productos ilegales
    El edificio BHV muestra el logotipo de la marca china Shein en el día de apertura de su primera tienda física en París, Francia. Foto:EFE/EPA/Teresa Suárez

Esta plataforma digital estuvo en el ojo del huracán objeto en Francia después de que las autoridades descubrieran la venta de muñecas sexuales con características en su sitio web

BRUSELAS- Los reguladores de la Unión Europea están intensificando el escrutinio de las medidas de seguridad de Shein después de que las autoridades francesas encontraran armas ilegales y muñecas sexuales con apariencia infantil en el sitio web de la empresa de moda rápida.

La Comisión Europea anunció que estaba utilizando el reglamento digital del bloque de 27 naciones para exigir más información a la empresa sobre lo que está haciendo para proteger a los niños y prevenir que productos ilegales aparezcan en su mercado en línea.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden temporalmente en Francia a Shein hasta que demuestre que cumple con la ley

Shein ha sido objeto de críticas en Francia después de que las autoridades encontraran las muñecas sexuales con características infantiles a la venta en su sitio web, y luego descubrieran grandes cantidades de armas ilegales incluidas armas de fuego, cuchillos y machetes.

El gobierno francés respondió suspendiendo el acceso al sitio web de Shein en Francia. También solicitó a la Comisión Europea —el brazo ejecutivo de la UE— que investigara bajo la Ley de Servicios Digitales del bloque, que exige a las plataformas en línea hacer más para proteger a los usuarios bajo la amenaza de fuertes sanciones financieras.

La Comisión ha enviado una solicitud de información a Shein porque “ahora tenemos serias indicaciones de que, efectivamente, Shein podría estar representando más riesgos sistémicos para nuestros consumidores en toda la Unión Europea”, afirmó el portavoz Thomas Regnier en una rueda de prensa diaria en Bruselas.

La comisión quiere saber, “primero, ¿cuáles son los sistemas que la empresa ha implementado para prevenir que estos productos ilegales se vendan en línea? Segundo, ¿qué ha hecho la empresa para evitar que los menores accedan a ellos?” expresó Regnier.

Shein declaró que recibió la solicitud, “y estamos trabajando para abordarla de manera rápida.”

La empresa, fundada en China en 2012 y ahora con sede en Singapur, afirmó que mantiene “un diálogo continuo y constructivo con los reguladores de la UE”.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.

Temas


Menores De Edad
Plataformas Digitales
Seguridad

Localizaciones


Bruselas

Organizaciones


Comisión Europea
Shein

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
La Pensión Vitalicia del IMSS es una modalidad garantizada por una aseguradora que te brinda un pago mensual de por vida.

¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025