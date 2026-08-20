Usan los estados demandantes la misma estrategia que derrotó a las tabacaleras en el juicio contra Meta

En el reciente juicio contra Meta por el presunto diseño de funciones adictivas para niños y adolescentes los estados demandantes centraron su estrategia en buscan replicar el precedente llevado acabo a finales del siglo pasado a conquistar la mayor victoria contra las tabacaleras, describe la Agencia de Noticias EFE. En este mismo sentido el canal internacional de noticias France 24 explica que “los estados exigen cambios en las aplicaciones de Meta, además de sanciones financieras que podrían alcanzar los 1.4 billones de dólares, en lo que algunos expertos califican como el “momento Big Tobacco” (de las grandes tabacaleras) de las redes sociales. Meta niega las acusaciones”.

De igual manera que aquella ocasión, cuando en 1998 se alcanzó un acuerdo por 206 mil millones de dólares entre los 46 estados y las cuatro grandes tabacaleras, Philip Morris, RJ Reynolds, Brown & Williamson y Lorillard, a las que además se les obligó en ese entonces hacer públicos millones de documentos entorno al daño que provoca el humo del cigarro;en esta ocasión los estados afirman que la compañía tecnológica sí tenía conocimiento y decidió ocultar conocía los posibles daños que sus plataformas podrían provocar en los menores. France 24 hace referencia a una declaración dada a la Agencia de Noticias AFP de Vincent Joralemon, quien es el director del Centro de Derecho y Política de Ciencias de la Vida de la Universidad de Berkeley “realmente se siente como el tabaco en los años 90”. Durante el proceso judicial se llevará acabo una evaluación sobre las varias acusaciones contra Meta, entre ellas las de los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que afirman que la empresa, que fue fundada por Mark Zuckerberg, violó las leyes estatales de protección del consumidor. ”Meta ocultó lo que sabía sobre el daño que sus productos causan a los jóvenes porque mirar hacia otro lado resultaba más rentable”, expresó a través de un comunicado el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman.

France 24 señala que en opinión de Joralemon “si bien estos casos sobre los daños de las redes sociales giran en torno a la intersección entre tecnología y adicción, el argumento legal en esta demanda contra Meta se centra en sus prácticas comerciales, tal como cuando el gobierno federal demandó a las empresas tabacaleras hace unas tres décadas”. Por su parte, según EFE, la coalición de fiscales se refiere a este proceso la demanda de protección al consumidor “más grande” realizada en Estados Unidos en lo que va de este siglo. Coleman, considera que los estados demandantes están “en la posición perfecta” para conseguir una victoria frente a la empresa tecnológica, y concluye, “lo hicimos con el acuerdo sobre el tabaco en la década de 1990. Lo haremos de nuevo con Meta”. Con información de la Agencia de Noticias EFE y France 24.