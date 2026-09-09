¡La ‘Hormiga’ se queda sin su técnico! Olympiacos despide a Mendilibar

El Olympiacos sorprendió al futbol griego al anunciar este miércoles la salida de José Luis Mendilibar, apenas unas semanas después del comienzo de la temporada 2026-27. La decisión representa un cambio importante para el proyecto del club y, particularmente, para el delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González, quien apenas comenzaba a ganarse un lugar bajo las órdenes del estratega español. “El Olympiacos FC anuncia el fin de su colaboración con José Luis Mendilibar”, informó la institución, que agradeció al entrenador por su trabajo y destacó el lugar que ocupará en la historia del club. Mendilibar tenía contrato hasta 2027, pero la directiva decidió poner punto final a su etapa después de poco más de dos años al frente del equipo. La salida resulta llamativa porque Olympiacos comenzó la temporada invicto en la Superliga de Grecia, con dos victorias y un empate en las primeras tres jornadas, además de sumar dos triunfos en la fase de grupos de la Copa de Grecia. El principal tropiezo fue la eliminación en la fase previa de la Champions League ante el NEC Nijmegen, una derrota que terminó teniendo un peso importante en la evaluación del proyecto.

UN TÉCNICO QUE HIZO HISTORIA EN EL CLUB HELÉNICO Mendilibar llegó al Olympiacos en febrero de 2024 y rápidamente transformó su etapa en una de las más exitosas en la historia reciente del club. En total, dirigió 127 partidos, con un balance de 79 victorias, 28 empates y 20 derrotas. Durante su gestión conquistó cuatro títulos: la UEFA Conference League 2023-24, la Liga de Grecia 2024-25, la Copa de Grecia 2024-25 y la Supercopa de Grecia 2025-26. El triunfo en la Conference League tiene un significado especial, ya que representó el primer título europeo en la historia del Olympiacos y del futbol griego a nivel de clubes. Además, Mendilibar condujo al conjunto de El Pireo durante la temporada del centenario de la institución, en la que logró completar el triplete doméstico de Liga, Copa y Supercopa. La ‘Hormiga’, una de sus últimas apuestas La salida del español llega en un momento particularmente importante para Armando González. El mexicano fue una de las incorporaciones del Olympiacos para esta temporada y comenzó a responder prácticamente desde sus primeros minutos. La ‘Hormiga’ suma tres goles y dos asistencias en cuatro partidos oficiales con el conjunto griego. Todos sus goles llegaron en la Copa de Grecia: primero marcó y asistió en el triunfo 4-0 sobre AEL, y posteriormente protagonizó una espectacular actuación frente al Volos, con dos goles y una asistencia en la victoria 3-2.

Precisamente ante Volos, el delantero mexicano recibió su segunda titularidad y respondió con sus primeros dos goles en un mismo partido en el futbol europeo. Participó directamente en los tres tantos del Olympiacos y salió ovacionado por la afición. Mendilibar había utilizado a González como suplente en sus dos apariciones de Liga y le dio la titularidad en los dos encuentros de Copa. El mexicano aprovechó esas oportunidades y rápidamente se convirtió en una de las noticias más positivas del arranque del Olympiacos. ALGUACIL SERÁ EL ENCARGADO La directiva no tardó en mover sus piezas. Imanol Alguacil será el sucesor de Mendilibar, después de que el técnico español llegara a un acuerdo para hacerse cargo del conjunto griego. Alguacil cuenta con una larga trayectoria en la Real Sociedad, club al que dirigió entre 2018 y 2025, además de haber conquistado la Copa del Rey 2019-20. Para González, el cambio supone comenzar prácticamente de cero. El delantero tendrá que convencer a un nuevo cuerpo técnico para conservar el protagonismo que había comenzado a obtener con Mendilibar, aunque llega a esta transición con argumentos contundentes: tres goles, dos asistencias y una actuación que ya despertó entusiasmo entre los aficionados. El panorama también podría favorecerlo. El delantero marroquí Ayoub El Kaabi sufrió una grave lesión durante el partido ante Volos, situación que podría abrir todavía más espacio para González en el ataque del Olympiacos. El siguiente compromiso del conjunto griego será el sábado 12 de septiembre frente al OFI, en la cuarta jornada de la Superliga. Será también una primera prueba para Alguacil y una oportunidad para que la ‘Hormiga’ demuestre que sus buenas actuaciones no fueron únicamente producto del impulso inicial. Así, Armando González pasa de tener un técnico que confió en él a convertirse en uno de los jugadores que deberá convencer al nuevo entrenador. Mendilibar se marcha dejando cuatro trofeos y una huella profunda en Olympiacos; la ‘Hormiga’, mientras tanto, comienza una nueva etapa con la responsabilidad de demostrar que puede ser una de las figuras del gigante griego.