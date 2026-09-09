Afectará a Pymes limitante en devoluciones y en pérdidas fiscales: expertos

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    Afectará a Pymes limitante en devoluciones y en pérdidas fiscales: expertos
    El Gobierno federal afirmó que no habrá mayores impuestos para el próximo año, pero especialistas alertan sobre limitantes para las pequeñas empresas en sus declaraciones fiscales. Cuartoscuro

Especialistas advierten de riesgos para empresas con la miscelánea fiscal para el próximo año

Las pequeñas y medianas empresas podrían verse afectadas por los cambios contemplados en la Miscelánea Fiscal 2027, particularmente por las limitantes a las deducciones y pérdidas fiscales, advirtió Jorge Ayax Cabello Hernández, director de Saltillo Asesores.

Explicó que uno de los aspectos que más llama la atención es que la limitante en las deducciones aplicaría a empresas con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos.

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Aunque podría considerarse que este umbral corresponde únicamente a grandes compañías, señaló que en México existen numerosas pequeñas y medianas empresas cuyos ingresos anuales se ubican entre los cinco y 100 millones de pesos.

“Pero ahora van a limitar las deducciones, aunque tengas los comprobantes y hayas cumplido con todos los requisitos para que una erogación sea deducible. Ahora se te van a eliminar, no van a ser posibles al 100 por ciento las deducciones; hay limitantes, hay porcentajes que más o menos le van a dar un margen de utilidad entre un 4 y 5 por ciento”, aseguró.

Cabello Hernández señaló que, con estas modificaciones, se busca evitar que las empresas puedan reportar deducciones superiores a sus ingresos, aunque reconoció que habrá excepciones.

El especialista agregó que otro de los aspectos relevantes es la limitante a las pérdidas fiscales. Explicó que cuando una empresa registra más deducciones que ingresos genera una pérdida fiscal, la cual hasta ahora podía aplicarse contra la base gravable de ejercicios posteriores. Sin embargo, con las nuevas disposiciones se limitaría su aplicación a 50 por ciento.

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Ante este escenario, consideró que las restricciones a las deducciones y pérdidas fiscales estarán entre los principales temas bajo la lupa de las empresas, debido a que, aunque no se incremente directamente la tasa de los impuestos, sí podría elevarse la tasa efectiva que pagan las compañías al ampliarse la base gravable.

“La tasa del Impuesto Sobre la Renta es la misma, pero estás ampliando la base sobre la cual voy a aplicar la tasa o el impuesto”, indicó.

No obstante, Cabello Hernández señaló que también existen aspectos positivos en la propuesta fiscal, entre ellos el fortalecimiento y ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Explicó que para las personas físicas se contempla elevar de 3.5 a 5 millones de pesos el límite de ingresos para poder tributar bajo este régimen, mientras que para las personas morales el monto pasaría de 35 a 50 millones de pesos.

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Por su parte, Raymundo Díaz Robles, CEO de Capital Analyst, reconoció que las deducciones han representado un área de riesgo para la autoridad fiscal, debido a que en algunos casos han sido utilizadas como mecanismos de evasión, por lo que el Gobierno federal busca fortalecer su control.

Sin embargo, advirtió que las nuevas limitantes podrían generar costos adicionales para las empresas, particularmente cuando se trate de deducciones relacionadas con maquinaria o facturación de materias primas.

Al no poder deducir determinados gastos, explicó, se elevarían los costos de operación, lo que podría limitar la generación de excedentes y reducir la capacidad de realizar nuevas inversiones. A largo plazo, esto podría trasladarse al precio final de algunos bienes.

Díaz Robles agregó que, en términos generales, la Miscelánea Fiscal 2027 no contempla impactos relevantes sobre el consumo ni sobre productos de la canasta básica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/paquete-economico-estima-hacienda-crecimiento-de-entre-15-y-25-en-2027-CE23368468

Asimismo, señaló que no se plantean cambios en las tasas de los principales impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, recordó que uno de los objetivos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum es reducir los mecanismos utilizados para evadir impuestos, contexto en el que se enmarcan las nuevas restricciones relacionadas con las deducciones fiscales.

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