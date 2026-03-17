USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de EU abandona el mar Rojo tras un incendio, según el diario griego Kathimerini

Yiannis Souliotis, en su artículo titulado “Carrier USS Gerald R. Ford to return to Crete next week, sources say”, publicado en el diario griego Kathimerini, precisa el portaaviones de Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mudo y quien que da apoyo a los bombardeos estadounidenses contra Irán, arribará la semana que viene a una base militar ubicada en la isla griega de Creta desde el mar Rojo para poder reabastecerse, después de que se registrara un incendio.

Souliotis señala que “actualmente desplegado en Oriente Medio en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, tiene previsto regresar la próxima semana a la base naval de la OTAN en Creta”.

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El diario griego hace una referencia una fuente, que describe el enorme portaviones va a regresar a dicha base militar “para repostar combustible, pero posiblemente también para una investigación sobre el gran incendio que se desató a bordo el 12 de marzo”.

De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, la base militar estadounidense de Souda es la única en la región que posee la capacidad para este potente buque militar.

Por otra parte, el Comando Central de las Fuerzas Navales de EU, indicó en su cuenta oficial de X, que el incendio no esta vinculado con los ataques de Estados Unidos a Irán.

Por su parte, el diario estadounidense The New York Times, el incendio precisa que tras 30 horas, el incendio pudo ser controlado y que dejó a cerca de 600 tripulantes, de un total de 4,500 a bordo, sin camas, por lo que desde el incidente se vieron obligados a dormir en el suelo o sobre mesa.

Así mismo el Comando Central refiere que dos marineros tuvieron que recibir atención médica por heridas leves.

“El buque pasó cuatro días en la base de la bahía de Souda, en Creta, el pasado mes de febrero, reabasteciéndose, antes de dirigirse al Mediterráneo oriental”, explica Souliotis.

Hasta antes del incendio, el ‘USS Gerald R. Ford’ llevaba diez meses desplegado en el mar. Desde el Mediterráneo, en donde inició su última operación, fue desplegado al Caribe en donde tuvo participación en el bloqueo estadounidense a Venezuela y posteriormente fue enviado a Medio Oriente.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.