Fiscalía de EU pide cadena perpetua para ‘El Mayo’ y decomiso de 15 mil mdd

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Fiscalía, solicitó el lunes el veredicto de cadena perpetua para Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, al que señalan de haber pagado “millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano”. En una moción dirigida al juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, los fiscales señalan al ‘Mayo’ como “uno de los narcotraficantes, si no el más, prolífico y poderoso del mundo”. La moción se presenta previo a la sentencia, que será dictada el próximo 20 de julio.

En respuesta a la carta enviada la semana pasada, autoridades señalaron que no se oponen a que la Corte recomienden que Zambada García cumpla su condena en prisión con capacidad de atención médica a sus afectaciones y que sea distinta a la de máxima seguridad. Sin embargo, las opciones planteadas por el narcotraficante mexicano no cumplen con los requisitos de seguridad “El gobierno no se opone a que la Corte considere las condiciones médicas del acusado al formular la recomendación de traslado, pero solicita respetuosamente que considere incluir en cualquier recomendación un reconocimiento de los graves riesgos de seguridad que plantea el acusado”, se lee en el texto. ’EL MAYO’, SEGÚN LA FISCALÍA DE EU La Fiscalía de Estados alega que ‘El Mayo’ fue cofundador, junto con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, quién cumple ya sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, del Cártel de Sinaloa, al que describen como “brutalmente violento. “El acusado supervisó el traslado de millones de kilogramos de drogas letales, entre ellas cocaína, fentanilo y metanfetamina” hacia Estados Unidos. Según la fiscalía, Zambada “empleó a sicarios armados que, siguiendo las órdenes del acusado, agredieron, torturaron y asesinaron para promover los objetivos del cártel”. Por lo que la cadena perpetua se sustenta en los delitos de “suma gravedad” (narcotráfico, actos de violencia y asesinatos) cometidos por ‘El Mayo’.

SOBORNOS QUE ‘EL MAYO’ DIO EN MÉXICO Subrayan que “bajo el control y la supervisión del acusado, el Cártel pagó millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, policía, ejército y políticos, para asegurarse de que el cartel pudiera operar sin interferencias”. “Mediante su dirección del cártel, el acusado ha demostrado un desprecio absoluto por la vida humana. El acusado cometió algunos de los delitos más graves contemplados en la ley federal, delitos que justifican cadena perpetua”, añade. Los fiscales denuncian la “magnitud” y “escala de la corrupción, la violencia y otros daños” que ‘El Mayo’ “propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo”. CADENA PERPETUA Y DECOMISO DE 15 MIL MDD Por lo anterior, la fiscalía solicitó que el acusado sea sentenciado a cadena perpetua. Además, exigen le sean decomisados 15 mil millones de dólares, “tal y como se establece en el acuerdo de declaración de culpabilidad”; cabe destacar que la cifra es superior a los 12 mil 600 millones incautados a ‘El Chapo’ Guzmán. “La orden de pago solicitada en este caso refleja la cantidad atribuible conjuntamente al acusado y a Guzmán, así como una cantidad adicional por el liderazgo posterior del acusado en las actividades delictivas continuas del cártel tras la captura de Guzmán”, indica el gobierno.

El abogado de ‘El Mayo’, Frank Pérez, había expresado ya su conformidad con una eventual sentencia de cadena perpetua para su cliente, pero pidió tomar en consideración que se declaró culpable y que no ha obstruido a la justica, por lo que solicitó la condena se cumpla en un penal donde Zambada tenga acceso a los servicios médicos que requiere su cliente para sus enfermedades crónicas. ‘El Mayo’ Zambada fue detenido por las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ y líder de ‘Los Chapitos’. Zambada denunció haber sido engañado y secuestrado por Guzmán para entregarlo a la Justicia estadounidense. (Con información de El Universal)