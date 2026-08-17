Vence el plazo entre EU e Irán sin cristalizar avances sobre la guerra

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    Vence el plazo entre EU e Irán sin cristalizar avances sobre la guerra
    Ambas partes involucradas en el conflicto se han atrincherado, con la esperanza de que la otra ceda primero. Hasta ahora, ninguna lo ha hecho. ESPECIAL.

No hay señales de ningún compromiso sobre el estrecho, ni de que siquiera hayan comenzado conversaciones nucleares detalladas

El plazo de 620 días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en junio en Versalles para poner fin a la guerra con Irán y alcanzar un pacto sobre su programa nuclear, venció este lunes sin mostrar avances tangibles.

Hasta la fecha las conversaciones se habían centrado en reabrir el estrecho de Ormuz y levantar un bloqueo estadounidense sobre Irán, dos medidas que se suponía que debían haberse concretado en virtud del acuerdo provisional.

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Al momento Estados Unidos no tiene buenas opciones para salir de la guerra que inició junto con Israel, pue acceder a las últimas exigencias de Irán significaría darle el control de una vía marítima internacional crítica y equivaldría a admitir la derrota.

Por otro lado, intensificar una guerra profundamente impopular reduciría aún más las reservas de Estados Unidos de interceptores avanzados de misiles, sacudiría la economía mundial y elevaría los precios de la gasolina antes de las elecciones al Congreso en Estados Unidos.

Cabe recordar que el acuerdo de junio, conocido como el Memorando de Entendimiento, pedía una suspensión de todas las operaciones militares y fijaba un plazo de 60 días para un acuerdo que pusiera fin de manera permanente a la guerra y resolviera la vieja disputa sobre las actividades nucleares de Irán.

Además de pedía que se reabriera el estrecho de Ormuz, pero otorgaba a Irán un papel definido de manera vaga para facilitar el tránsito, dejando abierta la posibilidad de que pudiera cobrar tarifas después de que venciera el plazo de 60 días. Irán se ha aferrado a esa cláusula para reclamar el control de la vía marítima.

No obstante, una semana después de que se firmara el acuerdo, Irán comenzó a disparar contra embarcaciones que utilizaban una ruta a lo largo de la costa de Omán, al otro lado del estrecho, que está supervisada por el ejército de Estados Unidos y que pretendía eludir el control de Teherán.

Estados Unidos respondió atacando a Irán, que replicó atacando a países árabes que albergan fuerzas estadounidenses, como Jordania, Kuwait y Baréin. Estados Unidos canceló las exenciones emitidas como parte del acuerdo que habían permitido a Irán vender su petróleo a nivel internacional, y Trump restableció un bloqueo de los puertos iraníes.

En ese sentido, cada parte acusó a la otra de violar el acuerdo de junio, del cual casi no queda nada.

Estados Unidos retomó acciones militares contra Irán en julio y posteriormente restableció restricciones sobre los puertos iraníes y la comercialización internacional de su petróleo. Teherán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en países del Golfo y volvió a bloquear el estrecho.

Por su parte, el presidente estadounidense dio por terminado el acuerdo marco el 8 de julio, mientras que ambos gobiernos mantienen posiciones enfrentadas que dificultan la posibilidad de reanudar las negociaciones.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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