Venezolanos aclaman a María Corina Machado en Madrid

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Internacional
/ 18 abril 2026
    Venezolanos aclaman a María Corina Machado en Madrid
    María Coina Machado en Madrid Vanguardia

Mientras la IV Cumbre de la Defensa de la Democracia procede en Barcelona, con el presidente de España y otros líderes, Machado llega a Madrid

La opositora venezolana María Corina Machado fue aclamada hoy por miles de ciudadanos al grito de “presidenta” presentes en la Puerta del Sol de Madrid tras recibir la Medalla de Oro de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular).

Machado rehusó reunirse durante su estancia en la capital con el premier español, Pedro Sánchez, por haberse reunido con líderes progresistas en Barcelona, dijo.

Durante la entrega de la condecoración, Ayuso cargó contra los efectos devastadores del ‘comunismo y el socialismo moderno’ y dijo en referencia a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona convocados por Sánchez que ‘hoy están de guateque en Barcelona’.

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Machado afirmó que “lo ocurrido en Barcelona”, en alusión a la cumbre con líderes progresistas, entre ellos los presidentes de México, Brasil y Colombia, ‘ha evidenciado por qué mi reunión (con Sánchez) no es conveniente’, afirmó.

La opositora venezolana considera que Delcy Rodríguez representa ‘el caos, la violencia y el terror’ y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, porque ‘ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela’.

Ayuso, por su parte, reprochó que ‘nos dan lecciones de democracia quienes tienen a Cuba a oscuras’ y lamentó que muchos ciudadanos continúan encerrados en cárceles venezolanas. La presidenta regional definió a Machado como una ‘florecita brillando en la oscuridad’ y aseguró que pasará a la historia ‘por ser la primera presidenta de Venezuela’.

Ayuso aseguró que este era el día ‘más feliz’ desde que comenzó su presidencia. Machado recogió el galardón en nombre de los ciudadanos venezolanos que ‘han arriesgado su vida por la libertad’.

Al acto acudió Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas encarcelado en 2015 por el gobierno de Nicolás Maduro. Carolina González recibió en nombre de su padre, el candidato presidencial Edmundo González, hospitalizado en la capital de España, donde está exiliado desde hace dos años, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Al terminar el acto, Machado y Ayuso se asomaron al balcón de la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, donde fueron aclamadas por miles de ciudadanos, venezolanos en su mayoría -en Madrid residen unos 200.000-.

Con toda esta energía que estoy sintiendo de vosotros, vamos a volver a Venezuela’, dijo la opositora venezolana. En rueda de prensa, Machado confirmó que piensa regresar a Venezuela, para lo que está hablando con ‘el gobierno de Estados Unidos’ ya que su vuelta “implica riesgos”.

Los concentrados ovacionaron a Machado con gritos de “María Corina presidenta” y “fuera Delcy” y mostrando pancartas con lemas de ‘Libertad por los presos políticos’ o ‘Volver a casa a la venezolana’.

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Durante su estancia en España, Machado se reunió con los líderes del Partido Popular (PP) y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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