México, Brasil y España reiteran su preocupación por la crisis humanitaria en Cuba

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Internacional
/ 18 abril 2026
    México, Brasil y España reiteran su preocupación por la crisis humanitaria en Cuba
    Pedro Sánchez Pérez-Castejón; Claudia Sheinbaum Pardo; Luiz Inácio Lula da Silva Vanguardia

Desde principios del 2026, los Estados Unidos establecieron un bloqueo comercial que ha provocado una crisis energética en Cuba

El 18 de abril, durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, las presidencias de México, España y Brasil expresaron su preocupación sobre la crisis humanitaria en Cuba, tras los bloqueos de Estados Unidos.

Mientras Estados Unidos incursiona en su conflicto en el Medio Oriente contra Irán, la preocupación del hemisferio oeste se concentró en las intenciones de la administración de Trump sobre la isla de Cuba.

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Los gobiernos de México, Brasil y España, dirigidos por Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez Pérez-Castejón, respectivamente, reiteraron la importancia de respetar la ‘integridad’ del territorio nacional y soberano. Aseguraron que se deberán implementar acciones necesarias para solucionar la situación y evitar que se escale a confrontamientos entre las dos naciones en conflicto.

En un comunicado conjunto, los tres países afirmaron que se debe ‘respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas’.

Se detalló que los tres países reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo. Por ello, solicitaron que se hiciera un diálogo acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Por su parte, la administración presidencial cubana de Miguel Díaz-Canel afirmó que se aspira a un conflicto bélico con los Estados Unidos, pero que asimila la ‘responsabilidad’ de defender la isla ante cualquier intento de invasión.

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Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba entablaron un conflicto desde principios del 2026, con la intervención estadounidense a la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde entonces, se desarrolló un bloqueo de negocio petrolero que ha causado estragos energéticos en la isla. Se detalló que desde el 13 de marzo, ambas naciones comenzaron negociaciones, pero se especificó que todavía no se han logrado acuerdos ni avances.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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