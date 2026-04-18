México, Brasil y España reiteran su preocupación por la crisis humanitaria en Cuba

El 18 de abril, durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, las presidencias de México, España y Brasil expresaron su preocupación sobre la crisis humanitaria en Cuba, tras los bloqueos de Estados Unidos.

Mientras Estados Unidos incursiona en su conflicto en el Medio Oriente contra Irán, la preocupación del hemisferio oeste se concentró en las intenciones de la administración de Trump sobre la isla de Cuba.

TE PUEDE INTERESAR: Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba; así participó Sheinbaum en España

Los gobiernos de México, Brasil y España, dirigidos por Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez Pérez-Castejón, respectivamente, reiteraron la importancia de respetar la ‘integridad’ del territorio nacional y soberano. Aseguraron que se deberán implementar acciones necesarias para solucionar la situación y evitar que se escale a confrontamientos entre las dos naciones en conflicto.

En un comunicado conjunto, los tres países afirmaron que se debe ‘respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas’.

Se detalló que los tres países reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo. Por ello, solicitaron que se hiciera un diálogo acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Por su parte, la administración presidencial cubana de Miguel Díaz-Canel afirmó que se aspira a un conflicto bélico con los Estados Unidos, pero que asimila la ‘responsabilidad’ de defender la isla ante cualquier intento de invasión.