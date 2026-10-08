Venezuela adelanta la Navidad al 1 de noviembre: Delcy Rodríguez anuncia la fecha oficial

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    Venezuela adelanta la Navidad al 1 de noviembre: Delcy Rodríguez anuncia la fecha oficial
    Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. X

El Gobierno venezolano decreta el inicio festivo anticipado para estimular la economía y activar la “felicidad de los ciudadanos” a partir del 1 de noviembre.

La Navidad en Venezuela comenzará oficialmente el próximo 1 de noviembre. La medida fue confirmada por Delcy Rodríguez durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, en una transmisión del canal estatal VTV.

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El Ejecutivo venezolano justificó esta decisión como una estrategia para impulsar la economía nacional. Según las autoridades, el inicio de los festejos busca incentivar las compras, dinamizar el comercio y aumentar la actividad financiera durante el último tramo del año.

Además del impacto comercial, la mandataria afirmó que la medida pretende “activar la felicidad de los venezolanos” en todo el país. El anuncio estuvo acompañado de proyecciones económicas optimistas, entre las que destaca un crecimiento estimado del 6.5 % para el tercer trimestre del año.

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UNA PRÁCTICA RECURRENTE EN EL PAÍS

El adelanto de las festividades navideñas no es un hecho aislado en Venezuela. Desde el año 2013, el gobierno ha decretado de forma periódica el inicio de las fiestas antes del mes de diciembre, llegando a fijar el comienzo en el mes de octubre en años anteriores como 2020 y 2024.

El contexto internacional añade atención a este anuncio oficial. Diversos medios digitales señalan que el decreto se produce en un momento de tensión política, en medio de los procesos judiciales que enfrentan líderes del oficialismo en el ámbito internacional.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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