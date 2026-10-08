Venezuela adelanta la Navidad al 1 de noviembre: Delcy Rodríguez anuncia la fecha oficial

La Navidad en Venezuela comenzará oficialmente el próximo 1 de noviembre. La medida fue confirmada por Delcy Rodríguez durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, en una transmisión del canal estatal VTV.

El Ejecutivo venezolano justificó esta decisión como una estrategia para impulsar la economía nacional. Según las autoridades, el inicio de los festejos busca incentivar las compras, dinamizar el comercio y aumentar la actividad financiera durante el último tramo del año.

Además del impacto comercial, la mandataria afirmó que la medida pretende “activar la felicidad de los venezolanos” en todo el país. El anuncio estuvo acompañado de proyecciones económicas optimistas, entre las que destaca un crecimiento estimado del 6.5 % para el tercer trimestre del año.