‘Venezuela coopera plenamente y EU controlará su petróleo durante años’, afirma Trump

Estados Unidos está recibiendo plena cooperación del régimen de Venezuela y controlará el país y sus vastas reservas de petróleo durante años, afirmó Donald Trump.

Caracas le estaba dando a Washington “todo lo que creemos necesario” y Estados Unidos seguiría siendo el señor político allí por un período indefinido, dijo el presidente estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es el Helicoide? El Centro Comercial convertido en un ‘infierno’ de tortura en Caracas y que sigue abierto pese a captura de Mauro

“La reconstruiremos de forma muy rentable”, declaró Trump al New York Times. “Usaremos petróleo y lo recibiremos”. Al preguntársele por cuánto tiempo la Casa Blanca exigiría la supervisión directa de Venezuela, respondió: “Solo el tiempo lo dirá”. Al preguntársele si sería más de un año, respondió: “Diría que mucho más”.

Sus comentarios se produjeron después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendiera los planes de abrir el mercado petrolero de su país a Washington.

Rodríguez dijo el miércoles que el ataque de Estados Unidos para derrocar a su predecesor, Nicolás Maduro, había puesto una “mancha” en las relaciones de los países, pero que “no era inusual ni irregular” comerciar con Estados Unidos, y agregó que Venezuela estaba “abierta a las relaciones energéticas donde todas las partes se benefician”.

En su entrevista con el New York Times, Trump hizo una afirmación similar: “Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a darle dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Trump no respondió preguntas sobre por qué apoyó a Rodríguez –un veterano miembro de un gobierno al que ha acusado de “narcoterrorismo”– como nuevo líder de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora que lideró una exitosa campaña electoral en 2024 y ganó el premio Nobel de la paz.

Se negó a decir si había hablado con Rodríguez, pero afirmó que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo hacía “constantemente”. El presidente no se comprometió a hablar sobre cuándo podrían celebrarse elecciones en Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses confiscaron el miércoles un par de petroleros afectados por las sanciones y la administración anunció que gestionará todas las ventas de la futura producción de crudo de Venezuela y supervisará la venta del petróleo del país en todo el mundo.

“Comercializaremos el crudo que sale de Venezuela”, declaró el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. “Primero, esta reserva de petróleo, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado”.

En una entrevista en Fox News, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, afirmó que Venezuela solo podría vender su petróleo si favorecía los intereses de Washington. “Controlamos los recursos energéticos y le decimos al régimen: ‘Tienen derecho a vender el petróleo siempre que favorezcan el interés nacional de Estados Unidos; no pueden venderlo si no pueden servir a dicho interés’”, declaró Vance.

El martes, Trump anunció un acuerdo para acceder a crudo venezolano por valor de hasta 3.000 millones de dólares, una señal de que los funcionarios del gobierno venezolano están respondiendo a la demanda de Trump de que se abran a las compañías petroleras estadounidenses o se arriesguen a una mayor intervención militar.

Además del embargo vigente sobre el petróleo venezolano, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha dicho que el “único petróleo transportado dentro y fuera de Venezuela” será a través de canales aprobados, consistentes con la ley estadounidense y los intereses de seguridad nacional.

Ese nivel de control sobre las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo podría otorgar a la administración Trump un control más amplio sobre el suministro de petróleo a nivel mundial, lo que le permitiría influir en los precios. Desde la captura de Maduro , Trump ha continuado prometiendo que Estados Unidos “gobernará” el país, a pesar de la oposición de Rodríguez.

El miércoles, Trump declaró que Venezuela solo compraría productos fabricados en Estados Unidos con las ganancias que obtenga de cualquier acuerdo petrolero con Washington. “Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero“, declaró el presidente en redes sociales.

Trump tiene previsto reunirse el viernes con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca para discutir formas de aumentar la producción petrolera de Venezuela.

El Financial Times informó que se esperaba que los ejecutivos petroleros presionaran al presidente para que ofreciera sólidas garantías legales y financieras antes de comprometer capital en Venezuela.

En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses les habían dicho a los ejecutivos petroleros que necesitarían regresar a Venezuela rápidamente e invertir un capital significativo allí para reactivar la industria, según informó Reuters a principios de esta semana.