    Trump mandará soldados a tierras de Latinoamérica: ¿entrenamientos o estrategia militar en Panamá?
Ante la creciente tensión política de Venezuela y Estados Unidos, la presencia de unidades terrestres ha causado preocupación en usurarios y medios

El 10 de noviembre se reportó que los Estados Unidos desplegará elementos del ejército en Panamá. Las unidades terrestres, según informó el Departamento de Guerra, participarán en entrenamientos en la selva.

Medios de información han destacado que el ejército estadounidense no había hecho presencia en el territorio panameño desde hace más de dos décadas.

El informe fue otorgado, para la cadena de noticias ABC, por un funcionario del Pentágono, en Washington D. C. Se comunicó que los elementos son pertenecientes a la infantería de la Marina, y completarán sus entrenamientos en la base aeronaval Cristóbal Colón. Medios estiman que la presencia de militares en dicha base se incrementará para el 2026.

Aunque en redes sociales, como en la plataforma de X, se ha teorizado y denunciado que la presencia militar de los Estados Unidos en tierras latinoamericanas son un posible indicativo de incursionar una campaña bélica en Venezuela, el funcionario del Pentágono le aclaró a la ABC que esa no es la intención del Departamento de Guerra.

Presuntamente, el Comando Sur de Estados Unidos ya había informado de dicha estrategia de entrenamiento, desde el 4 de noviembre. Se reportó que el Departamento de Guerra tiene planeado enviar pelotones de aproximadamente 40 soldados.

Ante las sospechas y acusaciones de tratarse de una posible movida militar contra Venezuela, la ABC buscó los comentarios de Steve Ganyard, coronel retirado del Cuerpo de Marines.

Desde un punto de vista práctico, es más fácil llegar a Panamá que a Okinawa. Y las selvas de Centroamérica y Sudamérica presentan sus propios desafíos. Dicho esto, sin duda, se le está enviando un mensaje a (el presidente venezolano Nicolás) Maduro al realizar entrenamientos de combate en su territorio’ comentó Ganyard.

En contexto con las tensiones militares de Estados Unidos y Venezuela, los comentarios de Ganyard no contradicen los informes del funcionario del Pentágono, quien insistió que la presencia de los soldados en dicho territorio de Panamá tiene como objetivo la preparación y entrenamiento.

Si uno puede entrenar y combatir en uno de los lugares más difíciles y desafiantes del mundo, se crea una fuerza realmente letal y eficaz’ afirmó el funcionario.

Hasta el momento, las fuerzas del ejército estadounidense han eliminado, con armas cinéticas, a 70 presuntos narcoterroristas, provenientes de territorios cercanos a Venezuela.

