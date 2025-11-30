Víctimas mortales de incendio en Hong Kong sube a 146; cien personas más siguen desaparecidas

/ 30 noviembre 2025
    Víctimas mortales de incendio en Hong Kong sube a 146; cien personas más siguen desaparecidas
    Un flujo constante de personas ha llevado ramos de flores a un altar improvisado en el lugar del desastre, uno de los peores en la historia de la ciudad. AP.

Ante la tragedia detienen otros proyectos de construcción del mismo contratista; serán auditados también

HONG KONG.-Luego que los investigadores encontraran más cuerpos en los edificios calcinados, el número de muertos por el incendio en un complejo de apartamentos en Hong Kong ha aumentado a 146, mientras que cien personas siguen desaparecidas y 79 más han resultado heridas.

La estructura de los edificios se mantiene sólida pero la búsqueda ha sido lenta, dijo a los periodistas vistiendo aún su mono blanco, con su casco y con la máscara respiratoria a su lado. Hasta ahora, el equipo ha examinado cuatro de los siete bloques.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia la muerte de la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington

La Unidad de Identificación de Víctimas de Desastres de la policía de Hong Kong ha revisado meticulosamente los edificios del complejo Wang Fuk Court y ha encontrado cuerpos tanto en los apartamentos como en los tejados.

“Está muy oscuro dentro, y debido a la poca luz, es muy difícil hacer el trabajo, especialmente en lugares alejados de las ventanas”, explicó agente al mando, Cheng Ka-chun.

En los últimos días se retiraron otros 30 cuerpos, incluidos 12 que ya habían sido descubiertos por los bomberos pero que no habían sido recuperados, indicó Tsang Shuk-yin, jefe de la unidad de víctimas de la policía de Hong Kong.

La población ha donado suministros a aquellos que lo perdieron todo en las llamas, que comenzaron el miércoles y no se extinguieron por completo hasta el viernes.

Los ocho edificios del complejo Wang Fuk Court en el suburbio de Tai Po habían sido revestidos con andamios de bambú cubiertos con redes de nylon para renovaciones, con ventanas cubiertas por paneles de poliestireno, y las autoridades están investigando ahora si se violaron las regulaciones contra incendios.

Detienen 28 proyectos de construcción

Las autoridades de Hong Kong anunciaron que habían ordenado la suspensión inmediata de trabajos en 28 proyectos de construcción llevados a cabo por el mismo contratista, la empresa Prestige Construction & Engineering Company, para auditorías de seguridad.

“El incendio de cinco alarmas en Wang Fuk Court, Tai Po, expuso serias deficiencias de PC&E en la gestión de la seguridad del sitio, incluyendo el uso extensivo de tableros de espuma para tapar ventanas durante las reparaciones del edificio”, agregó el gobierno en un comunicado.

Al momento tres hombres, los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción, fueron arrestados al día siguiente de que comenzara el incendio bajo sospecha de homicidio involuntario.

Además la policía dijo que los líderes de la empresa eran sospechosos de negligencia grave, pero no identificaron a la empresa por su nombre

Esos tres fueron liberados bajo fianza pero luego fueron arrestados nuevamente por las autoridades anticorrupción de Hong Kong, quienes también han arrestado a otros ocho sospechosos, incluidos subcontratistas de andamios, directores de una empresa de consultoría de ingeniería y los gerentes del proyecto de renovación.

Hong Kong

