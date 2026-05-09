Vida de Narges Mohammadi, premio nobel de la paz 2023, está en peligro

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    Vida de Narges Mohammadi, premio nobel de la paz 2023, está en peligro
    La destacada activista iraní por los derechos humanos, Narges Mohammadi, asiste a una reunión sobre los derechos de la mujer en Teherán, Irán, el 27 de agosto de 2007. AP/Vahid Salemi

La activista iraní fue trasladada de emergencia el 1 de mayo desde la prisión de Zanjan a un hospital después de sufrir una pérdida de conocimiento y una grave crisis cardíaca

PARÍS- La Fundación de la premio nobel de la paz 2023, la iraní Narges Mohammadi, advirtió este sábado que la vida de la activista está «en peligro» tras más de una semana de hospitalización en la unidad de cuidados cardíacos de un hospital de Zanjan, ciudad donde está la cárcel en la que cumplía condena.

“La vida de Narges Mohammadi está en peligro. Narges no es solo una defensora de los derechos humanos reconocida a nivel global; es una madre separada de sus hijos, una hija, una hermana y una feminista incansable que ha dedicado su vida a los derechos humanos, la libertad de las mujeres y la dignidad”, subrayó en redes sociales la Fundación que lleva su nombre y que tiene su sede en París.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-arresta-a-la-ganadora-del-nobel-de-la-paz-narges-mohammadi-afirman-sus-seguidores-NK18562825

La alerta fue respaldada por la organización Nobel Women’s Initiative, integrada por mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, que reclamó acceso inmediato a tratamiento médico especializado en Teherán y la liberación incondicional de Mohammadi.

La iraní fue trasladada de emergencia el 1 de mayo desde la prisión de Zanjan a un hospital después de sufrir una pérdida de conocimiento y una grave crisis cardíaca, según la Fundación.

Reportó que la activista presenta una severa pérdida de peso, presión arterial inestable y síntomas cardíacos graves, síntomas que serían compatibles con un diagnóstico de angina de Prinzmetal.

$!Chirinne Ardakani (c), abogada de Narges Mohammadi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, durante una conferencia de prensa en París
Chirinne Ardakani (c), abogada de Narges Mohammadi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, durante una conferencia de prensa en París AP/Michel Euler

Tanto la Fundación como la Nobel Women’s Initiative pidieron a gobiernos, organismos internacionales, la ONU y la Unión Europea actuar de manera coordinada para garantizar su acceso a atención médica independiente y asegurar su liberación.

Narges Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 por su lucha en defensa de los derechos humanos y de las mujeres en Irán, mientras permanecía encarcelada por las autoridades iraníes.

Mohammadi cumple varias condenas por cargos relacionados con «propaganda contra el Estado» y «conspiración contra la seguridad nacional».

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