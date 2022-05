Viudas africanas, cuando el COVID-19 se lleva a maridos pierden a sus hijos, su casa y su futuro

“ Me dijeron que debía arreglármelas yo sola ”, declaró Mbah, quien hoy tiene 29 años. “ Que si tenía que volver a casarme, lo hiciese. Que cuanto antes me fuese de la casa, mejor para mí y para los chicos ”.

En África occidental, la viudez es especialmente dura en áreas donde abunda la poligamia . La primera esposa, o sus hijos, generalmente piden heredar la casa y todos los bienes del marido. Saliou Diallo, de 35 años, dice que la hubieran dejado sin nada si su marido no ponía la casa a nombre de ella y no del suyo. Las leyes de Guinea disponen que las varias esposas reciben muy poco y que casi todo el patrimonio del hombre --un 87,5%-- es destinado a los hijos .

Ella temía que la familia de su marido tratase de quedarse con la custodia de su hijo , Jamel, a quien su marido había adoptado, dándole su nombre. No lo hizo porque el niño, quien hoy tiene seis años, no era su hijo biológico. Pero actuaó rápidamente para apropiarse de sus bienes. Ella y su hijo viven en una casa pequeña, propiedad de su madre. La viuda de Kamana vende ropa usada en un mercado. Al principio cobró el 40% del salario de su marido, pero esos pagos serán suspendidos pronto.

Diallo conocía las penurias de las mujeres que pierden un marido: Cuando tenía 13 años, pasó a ser una segunda esposa y quedó viuda de veinteañera. El Hadj tenía varias esposas, pero decidió casarse con ella y criar sus tres hijos como si fuesen suyos. Estuvieron juntos una década, hasta que El Hadj se contagió del virus.

En la última conversación que tuvieron, él se lamentó de que la casa todavía no tuviese ventanas. De que no había vivido lo suficiente como para instalar un pozo, así ella no tenía que cargar agua en su cabeza. Sospechó que otros parientes seguramente tratarían de sacarla de la casa cuando él no estuviese. Familiares de Diallo le pidieron los papeles de la casa que El Hadj había construido para ella. Les dio fotocopias, pero se guardó los originales.

Con la ayuda de su propia familia, consiguió el dinero para ponerle ventanas a la vivienda. Hay luz pero no lámparas. Lo único que tiene en la sala de estar, que no está pintada, son unas sillas de plástico.

“Estoy segura de que Dios tiene una sorpresa para mí. Me entrego a él”, expresó. “Tengo fe”.

Por Krista Larson y Chinedu Asadu Agencia The Associated Press.