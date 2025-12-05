Vuelve a rechazar el Vaticano la ordenación de mujeres como diáconos

“ A la luz de la Sagrada Escritura, de la Tradición y del Magisterio eclesiástico, esta valoración es sólida, aunque no permite formular hoy un juicio definitivo, como en el caso de la ordenación sacerdotal ”.

“ El status quaestionis en torno a la investigación histórica y la investigación teológica, consideradas en sus recíprocas implicaciones, excluye la posibilidad de proceder en la dirección de la admisión de las mujeres al diaconado entendido como grado del sacramento del orden ”, explica Vatican News en una nota titulada “ Comisión Petrocchi: no al diaconado femenino, pero el juicio no es definitivo ”.

TE PUEDE INTERESAR : Francisco, un papa que empoderó a la mujer en la iglesia Católica

Por otra parte el informe , que le fue entregado a León XIV, no cierra totalmente la posibilidad a que se lleve acabo un estudio adicional, sin embargo, sugiere la creación de nuevos ministerios laicos dirigidos a las mujeres fuera del diaconado.

ROMA- Una segunda comisión creada por el entonces Papa Francisco liderada por el cardenal arzobispo emérito de L’Aquila, Giuseppe Petrocchi, resolvió que las mujeres no deben ser ordenadas como diáconos, esta resolución representa otro revés para las católicas que esperan algún día poder presidir bodas, bautismos y funerales.

En el caso de los seminaristas varones, el diaconado es un ministerio breve en su camino hacia la ordenación como sacerdotes.

Se entiende por diácono a aquellos ministros que son ordenados y que llevan acabo muchas de las mismas funciones que que tienen los sacerdotes entre estas están, presidir las bodas, bautismos y funerales.

Lo anterior es parte de las conclusiones a las llegó la segunda comisión presidida por Petrocchi, que por se se encargó por un mandato de Francisco realizar un análisis entorno a la posibilidad de poder ordenar a las mujeres como diaconas y que finalizó sus trabajos el pasado mes de febrero, detalla Vatican News.

TE PUEDE INTERESAR : Quienes trabajaron con el papa León XIV son optimistas sobre un mayor rol de mujeres, con límites

En cuanto a las mujeres, ellas no tienen esta posibilidad, no obstante a que los historiadores precisan que las mujeres sirvieron como diáconos en los inicios de la iglesia cristiana.

Phyllis Zagano, quien es investigadora en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York, en un artículo de opinión titulado “ Vatican document on women deacons opens door to more confusion ”, publicado en National Catholic Reporter señala que el contenido de este informe “ se traduce rápidamente: las mujeres no pueden ser ordenadas diáconos porque no pueden “imitar a Cristo ”.

“Se trata, en efecto, de una declaración de que la Iglesia Católica considera oficialmente a las mujeres como “otras””, prosigue Zagano., quien concluye explicando que esta resolución a la que llegó esta segunda comunión, “se trata de un paso en falso ecuménico cometido justo después del viaje del Papa León a Turquía y Líbano, donde se reunió con líderes de la ortodoxia oriental y con el patriarca de la Iglesia maronita, cuyo derecho canónico permite la ordenación de mujeres como diáconos”.

Por otra parte, Vatican News explica que “el informe resume los pros y los contras. Los favorables sostienen que la tradición católica y ortodoxa de reservar la ordenación diaconal (pero también la presbiteral y episcopal) solo a los hombres parece contradecir «la condición de igualdad entre el hombre y la mujer como imagen de Dios», «la igual dignidad de ambos géneros, basada en este dato bíblico»; la declaración de fe de que: «ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gálatas 3,28); el desarrollo social «que prevé la paridad de acceso, para ambos géneros, a todas las funciones institucionales y operativas“”.

Mientras que los que se oponen, continúa Vatican News, argumentan que “la masculinidad de Cristo, y por tanto la masculinidad de quienes reciben la ordenación, no es accidental, sino que forma parte integrante de la identidad sacramental, preservando el orden divino de la salvación en Cristo. Alterar esta realidad no sería un simple ajuste del ministerio, sino una ruptura del significado nupcial de la salvación. Este párrafo se sometió a votación y obtuvo 5 votos a favor para confirmarlo con esta formulación, mientras que los otros 5 miembros votaron a favor de su eliminación”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué postura tiene el Papa León XIV sobre migración, población LGBT+ y el papel de las mujeres en la Iglesia?

En 2016, Francisco decidió que se creara una primera comisión de estudio entorno a este, la posibilidad de las mujeres puedan ser ordenadas como diáconas, después de una solicitud de la organización coordinadora de las órdenes religiosas femeninas del mundo, la Unión Internacional de Superioras Generales.

Dicha comisión no consiguió llegar a un consenso, por lo que Francisco tomó la decisión de que se creara una segunda comisión de estudio en 2020, presidida por Petrocchi.

En su informe, Petrocchi concluye que en estos momentos hay dos escuelas de pensamiento teológico que tiene ideas irreconciliables sobre esta cuestión, lo que conlleve a que el Vaticano se vea obligado a adoptar un enfoque prudente; una de ellas posibilitaría un diaconado femenino, en tanto que la otra no.

Derivado del actual estancamiento, se “descarta la posibilidad de avanzar en la dirección de admitir a las mujeres al diaconado, entendido como un grado del sacramento del orden sacerdotal”, describe el informe.

LAS MUJERES BUSCAN UN RECONOCIMIENTO MINISTERIAL

Hasta ahora, las mujeres católicas hacen una gran parte del trabajo de la iglesia en escuelas y hospitales y comúnmente son responsables de difundir la fe a las siguientes generaciones.

Sin embargo, durante mucho tiempo se han quejado por que consideran que tienen “un estatus de segunda clase” en una institución que solamente da lugar a que el sacerdocio sea solo para los hombres.

Por lo que, llevan un tiempo presionado con el objetivo de tener acceso un papel más importantes en la toma de decisiones y en vocaciones ministeriales.

En este sentido, Women’s Ordination Conference a través de un comunicado expresó su descontento el resultado del informe presentado por Petrocchi.

“Hoy, el Vaticano publicó un esperado informe de la última comisión que estudia la posibilidad de que las mujeres sean diaconisas en la Iglesia Católica Romana”, asevera Kate McElwee, quien es la directora ejecutiva de Women’s Ordination Conference , quien añade que “la comisión, reunida en secreto desde su creación bajo el papado de Francisco, votó 7 a 1 en contra de la restitución de las mujeres al diaconado, instando a que esta postura se mantenga firmemente, a la vez que solicitaba más estudios”, por lo que “el informe también reafirmó el llamado “juicio definitivo” contra la ordenación sacerdotal de las mujeres”.

“Durante muchos años, la cuestión abierta de la ordenación diaconal de mujeres ha sido un camino de posibilidades para ellas. Este tema en particular impulsó gran parte del discernimiento global del Vaticano durante el Sínodo plurianual sobre la Sinodalidad, con el llamado a la participación de las mujeres en los ministerios ordenados, que surgió con fuerza desde todos los continentes, incluyendo cardenales de alto rango”, concluye McElwee.

ESTO PIENSA EL PAPA LEÓN XIV

León XIV ha expresado que las mujeres no pueden ser ordenadas como sacerdotisas, y se a su vez está indeciso sobre la posibilidad de que ellas podrían alguna vez servir como diáconos.

Con información de la Agencia de Noticias The Associsted Press, Vatican News, National Catholic Reporter