$!Coahuila: Endurecen penas a reincidentes en narcomenudeo

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad una reforma para endurecer las penas contra personas reincidentes en delitos de narcomenudeo, mediante modificaciones al artículo 79 del Código Penal del Estado. La iniciativa, presentada el 3 de junio de 2025 por el diputado de Morena, Alberto Hurtado, establece que, en casos de reincidencia, las sanciones podrán incrementarse hasta en dos terceras partes del máximo previsto. La Ley General de Salud establece, en su artículo 475, que se impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 400 días multa a quien, sin autorización, comercie o suministre narcóticos.

Con la reforma aprobada en Coahuila, en casos de reincidencia estas sanciones podrán incrementarse hasta aproximadamente 13 años y 4 meses de prisión, además de impedir el acceso a beneficios de libertad anticipada.

La reforma responde a la falta de disposiciones específicas en la legislación estatal para sancionar con mayor severidad la reincidencia en narcomenudeo, particularmente en sustancias como el cristal.

La comisión dictaminadora consideró que el cambio fortalece la capacidad del Estado para atender un fenómeno que impacta la seguridad y el tejido social, sin invadir competencias federales. Con esta modificación, se incorporan criterios más estrictos para la imposición de sanciones, manteniendo la coordinación con lo establecido en la Ley General de Salud en materia de delitos contra la salud.

El pasado 27 de febrero, VANGUARDIA publicó que Coahuila se ubicó entre los estados con más investigaciones en contra de narcomenudistas, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte a enero.

Por primera vez, en este 2026, el reporte federal desglosa el tipo de conducta investigada en materia de narcomenudeo, lo que permite conocer que en Coahuila predominan las indagatorias por venta de estupefacientes sobre aquellas relacionadas con el consumo de estos. Con las cifras ya actualizadas a febrero, la entidad se ubica en la quinta posición entre aquellas que más combaten el delito de narcomenudeo con fines de venta.

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