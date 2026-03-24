Aprietan a gasolineros por incrementar precio de diésel

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal informó que, en sus recientes giras, detectó en algunas estaciones precios de hasta 29 pesos con 50 centavos por litro, lo que, aseguró, representa un impacto a la economía.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Energía, a Pemex y a Profeco citar a empresarios gasolineros por los incrementos de las últimas semanas en el precio del diésel, lo que, dijo la mandataria, no se justifica por los incentivos que ya reciben.

“Aprovecho para decir que esta semana se reúne la Secretaría de Energía, el director de Pemex, con los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente... y la Premium. Hay incentivos. No tendría por qué estar el diésel en 29.50”, dijo.

A raíz de ello, dijo Sheinbaum, pidió a las secretarías de Hacienda y Energía citar a gasolineros.

“Lo vi este fin de semana que anduve, que ando en territorio y luego le hablé al Secretario de Hacienda, a la Secretaría de Energía y le dije: citen a los gasolineros porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel y además tiene sus impactos en la economía mexicana”, afirmó.

Pese a la importación de parte de combustible, sostuvo Sheinbaum, los incentivos fiscales que reciben los gasolineros deberían reflejarse en precios más bajos para los ciudadanos.

“Se van a reunir esta semana porque, aunque importen diésel, ellos tienen incentivos de IEPS. Entonces no tiene por qué estar costando eso el diésel. No es un control de precios, pero tampoco puede ser. Es que aprovechen la situación mundial para subir el precio”, expresó.

Añadió, por otro lado, que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participará activamente en la revisión de precios en las estaciones.

Apenas el 11 de marzo pasado, el gobierno federal ratificó el acuerdo que mantiene con gasolineros para mantener el tope de 24 pesos por litro al precio de la gasolina Magna, para contener las presiones inflacionarias en el País.