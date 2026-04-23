Zelenskyy afirma que EU aún envía armas a Ucrania y Príncipe Harry visita Kiev

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Internacional
/ 23 abril 2026
    Zelenskyy afirma que EU aún envía armas a Ucrania y Príncipe Harry visita Kiev
    “Por supuesto, estamos golpeando lo que le duele a Rusia, y le duele mucho”, afirmó Zelenskyy , refiriéndose a los ataques a plantas energéticas rusas. AP

Enrique de Sussex instó a Ucrania mantenerse unida “y unida debe mantenerse”; mandatario de Ucrania mencionó a medios que sigue respondiendo a los ataques rusos

Las entregas de armas de Estados Unidos a Ucrania no se han detenido pese a la guerra con Irán, y los ataques ucranianos de largo alcance siguen impactando la producción petrolera y las plantas manufactureras rusas, sostuvo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el jueves.

“Por supuesto, estamos golpeando lo que le duele a Rusia, y le duele mucho”, afirmó Zelenskyy en mensajes de voz a reporteros. Agregó que las pérdidas rusas por los ataques han alcanzado decenas de miles de millones de dólares.

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No fue posible verificar de manera independiente los comentarios de Zelenskyy, pero funcionarios rusos han informado que los ataques han alcanzado infraestructura en regiones a más de mil kilómetros dentro de Rusia.

Al tiempo que Rusia impulsa su invasión total, que comenzó el 24 de febrero de 2022, Ucrania está utilizando su tecnología de drones y misiles desarrollada en el país para atacar territorio ruso. El ejército ucraniano también utiliza sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense para detener ataques con misiles rusos contra el territorio ucraniano.

“Vemos que los rusos no quieren detenerse: están golpeando nuestro sector energético y a nuestra gente. Responderemos”, advirtió Zelenskyy.

PRÍNCIPE ENRIQUE ELOGIÓ LA RESISTENCIA DE UCRANIA

La lucha de Ucrania contra el ejército más grande de Rusia recibió nuevos elogios del príncipe Enrique, quien llegó a Kiev el jueves para su tercera visita en un año.

En un discurso ante una conferencia de seguridad en Kiev, dijo que los ucranianos han demostrado “fortaleza no sólo en valentía y capacidad, sino en unidad y en confianza”.

Añadió que Ucrania “sigue manteniéndose unida, y unida debe mantenerse”.

El duque de Sussex bajó de un tren en la estación principal de Kiev tras un viaje nocturno desde Polonia, que es la única manera de viajar a la capital ucraniana.

No estaba claro si Enrique se reunirá con Zelenskyy, quien asistirá a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Chipre el jueves por la noche.

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