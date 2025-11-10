Zelenskyy pide sistemas Patriot de EU para frenar los ataques rusos a la red eléctrica

    Zelenskyy pide sistemas Patriot de EU para frenar los ataques rusos a la red eléctrica
    El país intenta desesperadamente defenderse de los implacables ataques aéreos rusos que han provocado apagones continuos en Ucrania al borde del invierno. FOTO: AP.

Los esfuerzos internacionales de paz parecen haberse disipado, casi cuatro años después de que Rusia invadiera a su vecino

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que quiere encargar 25 sistemas de defensa aérea Patriot de Estados Unidos para poder enfrentar los constante ataques que los rusos realizan a la red eléctrica.

Zelenskyy reconoció que los sistemas Patriot son costosos y que un lote tan grande podría tardar años en fabricarse. Sin embargo, señaló que los países europeos podrían entregar sus Patriots a Ucrania y esperar reemplazos.

El presidente de Ucrania que Ucrania recibió recientemente más sistemas Patriot de Alemania. No se sabe cuántos sistemas Patriot hay en Ucrania. Sin embargo, en general, las defensas antiaéreas siguen siendo escasas en amplias extensiones del territorio ucraniano, y la amenaza al suministro de calefacción y agua corriente en el crudo invierno es aguda.

La OTAN coordina entregas regulares de grandes paquetes de armas a Ucrania, mientras los aliados europeos y Canadá compran gran parte del equipo a Estados Unidos, pero a diferencia de la administración anterior de Biden, el gobierno de Trump no está proporcionando armas a Ucrania.

Por lo anterior los ataques de Rusia a la infraestructura energética se han vuelto más efectivos.

El país ruso lanza cientos de drones, algunos equipados con cámaras para mejorar la puntería, que abruman las defensas aéreas de Ucrania, especialmente en regiones donde la protección es más débil.

El Ministerio ucraniano de Energía dijo que los ataques rusos causaron más daños a su infraestructura eléctrica, resultando en apagones programados en la mayoría de las regiones del país.

Ante ello instó a los ucranianos a racionalizar su uso de electricidad, especialmente durante las horas pico de consumo en las mañanas y las noches.

Ha habido una relativa calma en los combates en los últimos días, según informes recopilados por el Instituto para el Estudio de la Guerra. Pero el grupo de expertos con sede en Washington dijo que esperaba que las fuerzas rusas acelerasen el ritmo de sus ataques en los próximos días a medida que trasladan más tropas a la ciudad.

