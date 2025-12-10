¿La vas a ver? Netflix lanza tráiler del live action de ‘Avatar 2’

La exitosa serie live action de Netflix y Nickelodeon ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ llegará en 2026, de acuerdo con el lanzamiento del primer tráiler oficial del proyecto, que nuevamente tiene a Gordon Cormier como protagonista.

En el avance presentado la mañana del miércoles se confirma la incorporación al live action del importante personaje de ‘Toph’, quien será interpretada por Miya Cech.

Aunque todavía no existe una sinopsis oficial de la nueva temporada, el tráiler permite entender que adaptarán el Libro Tierra, etapa con la que la serie animada terminó de consolidarse hace años como una de las producciones más exitosas de la televisión.