CDMX.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desvío de recursos federales y tráfico de influencias para evadir a la justicia.

La carpeta de investigación se abrió luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) detectó operaciones irregulares en las que estarían involucrados el dirigente priista, algunos familiares y también empresarios.

De acuerdo con fuentes de la FGR, citadas por el portal Animal Político, esta es una nueva carpeta de investigación distinta a la que abrió la Fiscalía contra el exgobernador de Campeche por la compra de propiedades entre 2012 y 2015.

Se informó que entre 2016 y 2018 cuando Moreno fue gobernador de Campeche, la Auditoría Superior de la Federación detectó que 4 mil 336 millones de pesos de recursos federales se gastaron de manera irregular. Sin embargo, a la fecha todavía no se ha aclarado el destino de 3 mil 855 millones.

Pese a que han pasado más de 3 años desde que Moreno dejó la gubernatura, el organismo fiscalizador todavía no ha presentado las denuncias correspondientes ante la FGR o a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Derivado de esto, la Fiscalía investiga, además del destino de los recursos, un posible tráfico de influencias por lo que no se han denunciado los actos irregulares.

Sin embargo, de acuerdo con Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados y miembro del CEN del PRI, Moreno sí entregó la documentación al organismo fiscalizador y sería este quien ha incurrido en los retrasos.

“Se entregó la documentación correspondiente, yo más bien te diría que es en la ASF donde existe un rezago, no sólo de Campeche, sino de todo el país, y que ya se está trabajando para que se vaya determinando efectivamente qué ya no es solicitud de aclaración y qué ya es un daño patrimonial para que se deslinde la responsabilidad sobre los servidores públicos. No es un tema de Campeche, es un tema de todo el país y es un tema de la ASF”, aseguró Angulo. Con información de Animal Político