Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc Blanco solicitar licencia y enfrentar denuncias; él anuncia demanda a MC

CDMX.- La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, exigió al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, solicitar licencia y enfrentar a la justicia por las denuncias de abuso sexual que, dijo, tiene en Morelos, entidad que gobernó.

El posicionamiento se dio después de que el legislador anunció que presentará una denuncia por daño moral contra MC, al acusar al partido de utilizar su imagen en espectaculares colocados en Morelos sin su consentimiento, en los que se le exige aclarar su estatus legal.

TE PUEDE INTERESAR: Los buscaban desaparecidos y los localizaron en las filas de grupo delicitivo, en Nuevo León

En un mensaje público, Ortega sostuvo que la disculpa que Blanco reclama “se la debe a las miles de mujeres en este país que exigen justicia” y planteó que, si quiere enviar un mensaje, debe “pedir licencia, renunciar al fuero y enfrentar a la justicia”, además de dejar de “usar el poder para protegerse” y demostrar su inocencia.

Durante un encuentro deportivo en la Cámara de Diputados, Blanco reiteró que interpondrá la demanda por daño moral contra MC y explicó que su queja deriva de la difusión de su imagen en publicidad exterior, sin autorización, en el contexto de señalamientos sobre su situación legal.

TE PUEDE INTERESAR: Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

En la misma entrevista, el diputado de Morena anunció que impulsará una iniciativa para establecer sanciones ante posibles denuncias falsas de mujeres relacionadas con delitos como violación y abuso sexual. El legislador ha sido acusado de tentativa de violación por su media hermana, en hechos que, de acuerdo con lo referido, ocurrieron mientras fue gobernador de Morelos.

“Yo estoy tranquilo, no me estoy escondiendo. Aquí estoy dando la cara y la voy a seguir dando”, dijo Blanco, al señalar que, a partir de su caso, propondrá cambios legales porque, afirmó, hay hombres que le han expuesto situaciones similares por acusaciones “sin argumentos”.