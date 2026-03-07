Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc Blanco solicitar licencia y enfrentar denuncias; él anuncia demanda a MC

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 7 marzo 2026
    Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc Blanco solicitar licencia y enfrentar denuncias; él anuncia demanda a MC
    Blanco reiteró que interpondrá la demanda por daño moral contra MC. ESPECIAL

Mientras un legislador anuncia acciones legales y una iniciativa, la bancada naranja exige licencia y que el caso se dirima ante la justicia

CDMX.- La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, exigió al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, solicitar licencia y enfrentar a la justicia por las denuncias de abuso sexual que, dijo, tiene en Morelos, entidad que gobernó.

El posicionamiento se dio después de que el legislador anunció que presentará una denuncia por daño moral contra MC, al acusar al partido de utilizar su imagen en espectaculares colocados en Morelos sin su consentimiento, en los que se le exige aclarar su estatus legal.

TE PUEDE INTERESAR: Los buscaban desaparecidos y los localizaron en las filas de grupo delicitivo, en Nuevo León

En un mensaje público, Ortega sostuvo que la disculpa que Blanco reclama “se la debe a las miles de mujeres en este país que exigen justicia” y planteó que, si quiere enviar un mensaje, debe “pedir licencia, renunciar al fuero y enfrentar a la justicia”, además de dejar de “usar el poder para protegerse” y demostrar su inocencia.

Durante un encuentro deportivo en la Cámara de Diputados, Blanco reiteró que interpondrá la demanda por daño moral contra MC y explicó que su queja deriva de la difusión de su imagen en publicidad exterior, sin autorización, en el contexto de señalamientos sobre su situación legal.

TE PUEDE INTERESAR: Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

En la misma entrevista, el diputado de Morena anunció que impulsará una iniciativa para establecer sanciones ante posibles denuncias falsas de mujeres relacionadas con delitos como violación y abuso sexual. El legislador ha sido acusado de tentativa de violación por su media hermana, en hechos que, de acuerdo con lo referido, ocurrieron mientras fue gobernador de Morelos.

“Yo estoy tranquilo, no me estoy escondiendo. Aquí estoy dando la cara y la voy a seguir dando”, dijo Blanco, al señalar que, a partir de su caso, propondrá cambios legales porque, afirmó, hay hombres que le han expuesto situaciones similares por acusaciones “sin argumentos”.

En respuesta, Ivonne Ortega cuestionó que el anuncio se haga en la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y acusó que se planteen sanciones por “acusaciones falsas” en lugar de iniciativas enfocadas en castigar a agresores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Demandas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena
Movimiento Ciudadano

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal
El segunda base de la Selección Mexicana sufrió una lesión que lo margina del evento mundial.

Baja en la Selección Mexicana de Beisbol; Luis Urías tiene qué abandonar el Clásico Mundial
Carlos Vela volvió a la órbita del equipo angelino junto a un grupo de inversionistas que adquirió una participación en el club de la MLS

Carlos Vela: vuelve el goleador a Los Angeles FC, pero ahora como dueño