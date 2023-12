Javier Ibarreche rechazó la petición de Sheinbaum para ver su documental ‘Claudia’

El grupo de seguidores de Javier Ibarreche, un reconocido tiktoker por sus críticas cinematográficas, que llegó a conducir la entrega de los Premios Oscar en TV Azteca, se pronunció fuertemente ante su negativa de opinar sobre el nuevo documental de la precandidata presidencial por Morena, Sheinbaum.

La misma ex jefa de Gobierno, a través de su cuenta de Tik Tok invitó a Ibarreche a ver su filme, titulado ‘Claudia’. Sin embargo, por motivos desconocidos, el video fue eliminado del perfil, antes de que fuera publicado también en You Tube.

La respuesta del aclamado crítico fue: “Me acabo de enterar que se me quiso involucrar con la política mexicana a través de un video que gracias a Dios ya bajaron pero quería aprovechar para decir que uno: no voy a responder esa ‘invitación’ y dos: sepan que si en algún momento ven un video que tiene que ver conmigo y con política, ese video no lo hice yo, no lo autoricé yo”.