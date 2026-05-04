Jornada de 40 horas avanza tras publicación en el DOF

CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, celebró la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La legisladora destacó en redes sociales que la modificación se implementará de manera gradual hasta 2030, con la garantía de mantener el salario íntegro de las y los trabajadores.

La reforma establece dos días de descanso por cada cinco días laborados, de acuerdo con lo señalado por Castillo Juárez al referirse a los alcances de la modificación laboral. La presidenta del Senado recordó que el pasado 29 de abril concluyó el periodo ordinario de sesiones y se instaló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Castillo Juárez explicó que la Comisión Permanente funcionará durante el receso legislativo de mayo a agosto y sesionará en la Cámara de Senadores.

El órgano legislativo abordará temas como la ratificación de nombramientos diplomáticos, la posible aprobación de un periodo extraordinario y el desarrollo de debates entre distintas visiones políticas.

“La pluralidad es la base fundamental de la democracia, y el diálogo la herramienta fundamental de la política”, expresó la senadora al destacar el papel de la discusión parlamentaria. Los grupos parlamentarios se reunirán el próximo 6 de mayo para definir los temas que serán discutidos durante las sesiones de la Comisión Permanente, informó Castillo Juárez. “Haré un llamado para que las sesiones se lleven a cabo de la manera más civilizada posible y que respetemos la Ley Orgánica, así como las diferentes reglamentaciones y acuerdos que tomemos en la Mesa Directiva”, subrayó. Laura Itzel Castillo anunció que ese mismo día se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026, con activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas, y destacó que por primera vez en la Comisión Permanente participará una persona hablante de lenguas indígenas.

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