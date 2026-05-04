‘No nos vamos a retirar’: Harfuch anuncia estrategia de seguridad en Sinaloa, tras licencia de Rocha Moya

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    ‘No nos vamos a retirar’: Harfuch anuncia estrategia de seguridad en Sinaloa, tras licencia de Rocha Moya
    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Gobierno de México “no se va a retirar” y seguirá trabajando diariamente por la seguridad de las familias sinaloenses. JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO

Garantizó que la alcaldesa interina contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y tendrá especial atención de las autoridades

Durante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó junto a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acciones del Gabinete de Seguridad para la pacificación en la entidad; luego de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya ante las acusaciones de Estados Unidos por presunto narcotráfico y nexos con ‘Los Chapitos’.

Garantizó que la alcaldesa interina contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz, desde la Novena Zona Militar de Culiacán.

“No nos vamos a retirar. Se mantendrá coordinación permanente con las autoridades del estado y la gobernadora Yeraldine Bonilla tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

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ACCIONES PARA SINALOA, ANTE LICENCIA DE ROCHA MOYA

Explicó que la estrategia de seguridad se basará en tres pilares, como reducir homicidios, detener a generadores de violencia y fortalecer a la policía estatal.

En la conferencia de prensa, García Harfuch anunció que se han entregado 100 patrullas a la policía estatal y que los elementos recibirán capacitación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional; de esta manera, indicó que habrá personal mejor preparado y respaldado por las instituciones del Estado mexicano.

“El gobierno de México está presente. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para la pacificación del estado”, expresó.

García Harfuch resaltó que se instalaron mesas de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC, así como autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con lo anunciado, estas labores coordinadas permitirán dar acompañamiento a las familias de Sinaloa, fortalecer la colaboración institucional y darle al estado “la paz que merece”.

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REFUERZAN A ELEMENTOS

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, garantizó que se refuerza el reclutamiento del personal de nuevo ingreso con la aplicación de exámenes de control de confianza, exámenes médicos y toxicológicos. Según explicó, se les dará adiestramiento de la Guardia Nacional.

Trevilla Trejo afirmó que el Ejército y la Guardia Nacional mantuvieron un despliegue de 13 mil 300 elementos, de los cuales más de 2 mil 700 pertenecieron a fuerzas especiales.

También afirmó que lograron la inhabilitación de 2 mil 100 laboratorios clandestinos, representando un golpe a las finanzas del crimen organizado por casi 120 mil millones de pesos.

García Harfuch destacó la disminución de homicidios dolosos en Sinaloa, particularmente en Culiacán, en el periodo de octubre de 2024 (desde el inicio de la actual administración) a abril de 2026, pasando de 5.9 a 3.3. homicidios en promedio, representando una reducción de 44 por ciento.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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