Sheinbaum firma decretos para incentivar la inversión en México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que pese a los cambios en la política económica de Estados Unidos y el conflicto en Medio Oriente, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza, por lo que manifestó que “vamos bien y vamos a ir mejor”.

Así lo enfatizó durante la firma de los decretos para incentivar proyectos de inversión y mediante el cual se crea la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, alineados al Plan México.

Sheinbaum Pardo indicó que al escuchar el sector productivo, su gobierno ha impulsado la simplificación de trámites y fortaleciendo la certeza jurídica para acelerar las inversiones.