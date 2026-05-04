Sheinbaum firma decretos para incentivar la inversión en México
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La presidenta aseguró que al escuchar al sector productivo, ha impulsado la simplificación de trámites y ha fortalecido la certeza jurídica para las inversiones
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que pese a los cambios en la política económica de Estados Unidos y el conflicto en Medio Oriente, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza, por lo que manifestó que “vamos bien y vamos a ir mejor”.
Así lo enfatizó durante la firma de los decretos para incentivar proyectos de inversión y mediante el cual se crea la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, alineados al Plan México.
Sheinbaum Pardo indicó que al escuchar el sector productivo, su gobierno ha impulsado la simplificación de trámites y fortaleciendo la certeza jurídica para acelerar las inversiones.
“Aun con condiciones internacionales complejas marcadas por los cambios en la política económica de los Estados Unidos y por conflictos, como la guerra en Medio Oriente, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza.
“Hoy podemos decir con responsabilidad y con hechos que vamos bien, pero también con convicción y con esperanza les digo: vamos a ir mejor, porque cuando México avanza unido por el bienestar de su gente no hay desafío que lo detenga”.
AGRADECE SHEINBAUM A EMPRESARIOS SU CONFIANZA
La jefa del Ejecutivo federal agradeció, ante empresarios e integrantes de su gabinete reunidos en el Museo de Antropología, la confianza en invertir y llamó a seguir trabajando juntos para el desarrollo del país.
“Sigamos caminando juntas y juntos con responsabilidad y con amor por México, porque en cada empleo que se genera, en cada empresa que crece, en cada familia que vive con mayor bienestar está el verdadero sentido del esfuerzo de todas y de todos los mexicanos.
“Y ese México más justo, más fuerte, más digno lo estamos construyendo juntas y juntos. Qué viva la prosperidad compartida”, expuso la mandataria.