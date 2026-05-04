Sheinbaum firma decretos para incentivar la inversión en México

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    Sheinbaum firma decretos para incentivar la inversión en México
    La mandataria destacó que en el país “vamos bien y vamos a ir mejor”. FOTO: Cuartoscuro Daniel Augusto

La presidenta aseguró que al escuchar al sector productivo, ha impulsado la simplificación de trámites y ha fortalecido la certeza jurídica para las inversiones

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que pese a los cambios en la política económica de Estados Unidos y el conflicto en Medio Oriente, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza, por lo que manifestó que “vamos bien y vamos a ir mejor”.

Así lo enfatizó durante la firma de los decretos para incentivar proyectos de inversión y mediante el cual se crea la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, alineados al Plan México.

Sheinbaum Pardo indicó que al escuchar el sector productivo, su gobierno ha impulsado la simplificación de trámites y fortaleciendo la certeza jurídica para acelerar las inversiones.

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“Aun con condiciones internacionales complejas marcadas por los cambios en la política económica de los Estados Unidos y por conflictos, como la guerra en Medio Oriente, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza.

“Hoy podemos decir con responsabilidad y con hechos que vamos bien, pero también con convicción y con esperanza les digo: vamos a ir mejor, porque cuando México avanza unido por el bienestar de su gente no hay desafío que lo detenga”.

AGRADECE SHEINBAUM A EMPRESARIOS SU CONFIANZA

La jefa del Ejecutivo federal agradeció, ante empresarios e integrantes de su gabinete reunidos en el Museo de Antropología, la confianza en invertir y llamó a seguir trabajando juntos para el desarrollo del país.

“Sigamos caminando juntas y juntos con responsabilidad y con amor por México, porque en cada empleo que se genera, en cada empresa que crece, en cada familia que vive con mayor bienestar está el verdadero sentido del esfuerzo de todas y de todos los mexicanos.

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“Y ese México más justo, más fuerte, más digno lo estamos construyendo juntas y juntos. Qué viva la prosperidad compartida”, expuso la mandataria.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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