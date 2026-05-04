Jornada de vacunación supera meta con avance de 139% en todo el país

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    La Secretaría de Salud atribuyó el resultado al trabajo coordinado del sector. ESPECIAL
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La Secretaría de Salud reportó un avance superior a la meta prevista en la Semana Nacional de Vacunación 2026

CDMX.- La Secretaría de Salud informó que durante la Semana Nacional de Vacunación 2026 se aplicaron 2 millones 388 mil 493 dosis en todo el país, cifra que representa un avance de 139% respecto a la meta programada.

La dependencia federal anunció que la jornada de vacunación continuará durante todo mayo, con el objetivo de ampliar la cobertura nacional y reforzar la protección de la población.

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La jornada se realizó del 25 de abril al 2 de mayo, con la aplicación de vacunas del esquema básico y complementario en unidades y puntos habilitados por el sector salud.

La Secretaría de Salud detalló que entre las dosis aplicadas se incluyeron vacunas contra sarampión y rubéola, sarampión, rubéola y parotiditis, tétanos, neumococo y hepatitis B.

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La dependencia también informó la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio, dirigida a mujeres embarazadas, como parte de la atención a grupos en situación de riesgo.

El operativo priorizó a niñas, niños, adolescentes y población vulnerable, de acuerdo con los criterios establecidos para fortalecer la prevención de enfermedades evitables mediante vacunación.

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La Secretaría de Salud atribuyó el resultado al trabajo coordinado del sector, con participación del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La dependencia destacó que diversas entidades federativas superaron el 100% de sus metas establecidas, como resultado de la coordinación entre los servicios estatales de salud y las instituciones del sector.

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