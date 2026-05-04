Jornada de vacunación supera meta con avance de 139% en todo el país

CDMX.- La Secretaría de Salud informó que durante la Semana Nacional de Vacunación 2026 se aplicaron 2 millones 388 mil 493 dosis en todo el país, cifra que representa un avance de 139% respecto a la meta programada. La dependencia federal anunció que la jornada de vacunación continuará durante todo mayo, con el objetivo de ampliar la cobertura nacional y reforzar la protección de la población.

La jornada se realizó del 25 de abril al 2 de mayo, con la aplicación de vacunas del esquema básico y complementario en unidades y puntos habilitados por el sector salud. La Secretaría de Salud detalló que entre las dosis aplicadas se incluyeron vacunas contra sarampión y rubéola, sarampión, rubéola y parotiditis, tétanos, neumococo y hepatitis B.

La dependencia también informó la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio, dirigida a mujeres embarazadas, como parte de la atención a grupos en situación de riesgo. El operativo priorizó a niñas, niños, adolescentes y población vulnerable, de acuerdo con los criterios establecidos para fortalecer la prevención de enfermedades evitables mediante vacunación.

La Secretaría de Salud atribuyó el resultado al trabajo coordinado del sector, con participación del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. La dependencia destacó que diversas entidades federativas superaron el 100% de sus metas establecidas, como resultado de la coordinación entre los servicios estatales de salud y las instituciones del sector.

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