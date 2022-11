Antes de que termine el 2022, el Congreso de la Unión se fijó como meta discutir y analizar diferentes propuestas y reformas constitucionales que establecen la reducción de las horas de la jornada laboral en el sector formal del país, así como establecer una prima sabatina como incentivo de los empleados y otras modificaciones a la Ley Federal de Trabajo.

Tras la aprobación del proyecto de vacaciones dignas en la Cámara alta, diputados buscan topar a seis horas y media la jornada laboral diaria en la República mexicana bajo el argumento de mejorar las condiciones laborales existentes y aumentar la productividad de los empleados que ha ido a la baja en los últimos años, de acuerdo con organizaciones internacionales que refieren que el estrés y la falta de descanso ha mermado el desempeño de la fuerza laboral en México.

La Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara Baja recibió una nueva propuesta, ahora del diputado José Luis Báez Guerrero (PAN), que busca reducir la semana laboral a cuatro días y medio, además de crear la prima sabatina, tal como ocurre actualmente para las personas que deben laborar regularmente los días domingo.

De acuerdo uno de los proyectos que se encuentran en San Lázaro, se propone reformar el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, esto con el objetivo de que se reduzca el horario de trabajo y estipula que los descansos semanales serían a partir del viernes por la tarde. A esto se le suma una adición al artículo 69 de la LFT para indicar que “por cada cuatro días y medio de trabajo disfrutará el trabajador de dos días y medio de descanso”, esto será con goce de salario íntegro.

Actualmente este artículo contempla la prima dominical de 25% por lo menos sobre el salario para quienes laboren dicho día.

Prima sabatina

Esta propuesta de recorte a las horas de trabajo es una parte integral del proyecto que ya puso en marcha las vacaciones dignas y que será discutida en San Lázaro en los próximos días, en donde la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara Baja trabaja la propuesta de reducir la semana laboral a cuatro días y medio, además de crear la prima sabatina.

En la actualidad la Ley Federal del Trabajo clasifica tres tipos de jornadas laborales: la jornada diurna, la cual tiene una duración máxima de ocho horas diarias y abarca entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m; le sigue la jornada nocturna que tiene una duración máxima de siete horas diarias y es de 8:00 p.m. y las 6:00 a.m., mientras que la jornada mixta es de siete horas y media y abarca periodos de la jornada diurna y nocturna (menor a 3 horas y media).

Ola de cambios a nivel mundial

El 64% de las empresas que en diferentes partes del mundo han implementado semanas laborales más cortas han registrado una mayor productividad, sostiene 4 Day Week, una organización no gubernamental que ha emprendido una campaña para reducir la semana laboral a cuatro días, lo cual implica disminuir las 40 horas estándar a 32 horas por el mismo salario y beneficios.

“Se ha demostrado que esta reducción funciona para empleados y empleadores en casi todas las industrias, desde escuelas y restaurantes hasta bufetes de abogados y empresas de tecnología”, afirma. “La covid-19 dejó en claro que podemos encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. Para que esto suceda, tenemos que avanzar juntos y luchar por un futuro mejor”.

La organización creó un programa piloto para las organizaciones que quieran probar este esquema por seis meses. El esquema fue diseñado con el apoyo de la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge y el Boston College. Compañías de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda se han sumado.

Es fundamental que la semana de cuatro días beneficie a la mayor parte de la población y no sólo a una parte de la sociedad, señala la organización. Debe extenderse a todas las industrias y y no sólo a una parte privilegiada, apunta.

Para 4 Day Week, las licencias de tiempo libre pagadas o los horarios de tiempo flexible no son suficientes. “Las investigaciones muestran que los empleados no usan las licencias, lo que no soluciona el agotamiento o el agotamiento a largo plazo”.

Por otro lado, los horarios flexibles “simplemente reorganizan la misma cantidad de horas de trabajo. Nuestro objetivo es reducir la cantidad total de horas que trabajamos, no sólo reorganizarlas”. La jornada de 32 horas semanales, detalla la agrupación, “proporciona la estructura y la norma para que los empleados se tomen su tiempo libre”.