‘Kiki’ Camarena fue asesinado bajo la corrupción de las autoridades de México, asegura la DEA

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    ‘Kiki’ Camarena fue asesinado bajo la corrupción de las autoridades de México, asegura la DEA
    El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terrance Cole, aseguró que el asesinato, en 1985, del agente Enrique ‘Kiki’ Camarena, se dio “bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”. ARCHIVO VANGUARDIA

Terrance Cole pidió apoyo a la“Semana del Listón Rojo”, establecida para rendir homenaje a Camarena

El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terrance Cole, aseguró este lunes que el asesinato, en 1985, del agente especial de la agencia, Enrique ‘Kiki’ Camarena, se dio “bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”.

Cole, quien participó en una conferencia de prensa en Pennsylvania para hablar de los avances en el combate al tráfico de fentanilo, Cole pidió apoyo a la denominada “Semana del Listón Rojo”, que fue establecida para rendir homenaje a Camarena, un agente encubierto que fue secuestrado, torturado y asesinado el 9 de febrero de 1985 a manos de Rafael Caro Quintero, el líder del extinto Cártel de Guadalajara, quien se encuentra detenido en Nueva York, tras ser entregado por el gobierno mexicano.

“Camarena fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas a principios de los 80”, señaló Cole, al hablar del caso.

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Caro Quintero compareció el pasado 14 de octubre en una audiencia para verificar si hay avances con miras a lograr un acuerdo que evite un juicio.

Se reveló que si bien aún no hay tal acuerdo, si hay avances significativos en las negociaciones. Por los delitos que se le imputan, Caro Quintero, el “narco de narcos”, puede ser condenado a cadena perpetua.

En la conferencia, Cole habló de las acciones de la administración del presidente Donald Trump contra las Organizaciones Terroristas Extranjeras, como denomina a diversos cárteles de la droga.

Aseguró que Estados Unidos está “persiguiendo proveedores, laboratorios, redes transporte, lavadores y liderazgo, en México, Colombia, China y Centroamérica”.

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“Siempre cuidaremos a nuestros ciudadanos”, aseguró Cole. “Protegeremos y defenderemos la seguridad nacional del gran estado de Pennsylvania y de estos grandes Estados Unidos (...) ya sea que se encuentren en Colombia, México o Centroamérica, la DEA los perseguirá. Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el estado de derecho establecido por nuestra Constitución, y no tenemos reparos en afirmarlo”, añadió.

Cole aludió al éxito de la administración Trump en el combate contra el fentanilo. Según dijo, la DEA evitó en 2025 la llegada de 4 mil 184 kilos de fentanilo a Estados Unidos, lo cual, añadió, equivale a 14 millones de pastillas cada dos meses.

”Esto significa vidas salvadas. Representa a comunidades y fuerzas del orden trabajando unidas para marcar la diferencia y proteger a nuestra gente”, comentó.

(Con información de El Universal)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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