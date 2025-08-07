‘Pidió protección’: Bartlett será imputado en EU por el asesinato ‘Kiki’ Camarena

CDMX.- Manuel Bartlett Díaz será acusado formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato contra el agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, perpetrado hace 40 años por los integrantes del Cártel de Guadalajara. De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, las autoridades mexicanas ya fueron alertadas por parte de Estados Unidos sobre la imputación que harán contra el funcionario mexicano, quien fungió como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. TE PUEDE INTERESAR: Caso Camarena: Bartlett, última llamada en Estados Unidos Según la información publicada hoy en su columna “Estrictamente Personal”, los fiscales estadounidense acusarán a Bartlett de haber autorizado revelar al narcotraficante Rafael Caro Quintero que Camarena era un agente infiltrado en su organización criminal, el Cártel de Guadalajara, información que llevó a su secuestro, tortura y asesinato. Cuando el crimen ocurrió Bartlett Díaz era secretario de Gobernación y, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, facilitó la huida de Caro Quintero para que no fuera detenido en México. “Bartlett va a ser acusado en Estados Unidos por haber autorizado que le informaran a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, que Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA infiltrado en esa organización criminal. Ese aviso llevó a su muerte en 1985”, refiere en su artículo.

PONEN SOBRE AVISO A BARTLETT Y PIDE AYUDA A SHEINBAUM Después de que el gobierno estadounidense avisara a México sobre la situación de Manuel Bartlett, éste fue puesto sobre aviso e incluso solicitó la protección del gobierno de Claudia Sheinbaum. Riva Palacio asegura que el exdirector de la CFE fue citado el 16 de julio por Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, quien le informó que los fiscales estadounidenses presentaron nuevas pruebas en el caso Camarena ante la Corte Federal de Brooklyn. Entre ellas, detalla el periodista, se encuentran grabaciones de las torturas infligidas al agente de la DEA y a su piloto Alfredo Zavala, cuyas evidencias implican a Bartlett en el caso. “Bartlett pidió la protección del gobierno mexicano si llegaran a llamarlo a declarar en tribunales estadounidenses, y solicitó a la Presidenta, a través de ella, ser enviado a una embajada en un país donde no haya extradición”, detalla el periodista. Desde hace 40 años a Bartlett lo ha perseguido la sospecha de haber estado involucrado en el asesinato del agente, pese a ello, en México “nunca ha existido una investigación sobre su presunta participación”.

Los audios a los que se refiere Riva Palacio son los que serán usados en el caso contra Rafael Caro Quintero en Brooklyn. “Tenemos grabaciones de audio con el interrogatorio y tortura a Enrique Camarena”, informó el pasado 25 de junio la fiscal Saritha Komatireddy. Si bien la situación de Manuel Bartlett ha generado preocupación en Palacio Nacional, de acuerdo con el analista, no ha habido hasta el momento “una respuesta oficial del gobierno mexicano ante su solicitud de protección diplomática” hecha por él. BARTLETT, LA PIEZA QUE FALTA PARA EL CIERRE DE LA OPERACIÓN LEYENDA: RIVA PALACIO El periodista señala que en Estados Unidos la posible imputación a Bartlett forma parte del cierre de la Operación Leyenda, la investigación más prolongada de la DEA para esclarecer el crimen de su agente. La eventual acusación al funcionario mexicano pondría fin a cuatro décadas de esfuerzos judiciales para llevar a todos los responsables del crimen contra Camarena ante la justicia. TE PUEDE INTERESAR: Obtienen fiscales de EU audios de interrogatorio y tortura al agente de la DEA ‘Kiki’ Camarena “Desde 1985, Manuel Bartlett es un político sobre el cual la DEA tiene puesta la mira. Es la pieza que necesitan para terminar de cerrar la Operación Leyenda, la gran investigación sobre el asesinato de Camarena, cuyos asesinos intelectuales fueron los lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe del primer cártel de drogas del país, el de Guadalajara. “(Ernesto) Fonseca se encuentra bajo arresto domiciliario, cumpliendo su condena en México, y Caro Quintero fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, en febrero pasado, para ser juzgado”, expone la columna. Para el periodista, la situación de Bartlett podría complicarse aún más, derivado del reciente cambio de postura de los fiscales en el caso de Caro Quintero, quienes no solicitarán la pena de muerte contra el capo.

Este giro –añade– sugiere una posible negociación para convertirlo en testigo cooperante, que podría proporcionar detalles comprometedores sobre Bartlett, pero también sobre otros actores implicados. “El caso de Caro Quintero dio un giro inesperado este martes, cuando los fiscales en la corte de Brooklyn cambiaron radicalmente su posición y dijeron que no pedirían su pena de muerte, dejando abiertas dos posibilidades: juzgarlo o negociar su cooperación como testigo”, refiere.