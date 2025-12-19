$!Morena impugnará ante la SCJN la llamada ‘Ley Esposa’; así cambiarían las elecciones

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba Instituto Electoral de Coahuila lineamientos para igualdad en competencia electoral en elecciones de 2026

El anuncio fue realizado el 17 de diciembre por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien señaló que la medida abre la puerta a la sucesión de cargos públicos entre familiares directos, en particular cónyuges de actuales gobernadores, bajo el argumento de la alternancia de género.

Esta Ley establece que en el proceso electoral ordinario de 2027 únicamente podrán postularse mujeres para contender por la gubernatura de la entidad.

El partido Morena informó que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) contra la reforma electoral conocida como “Ley Esposa” o “Ley Gobernadora”, aprobada por el Congreso de San Luis Potosí.

ORIGEN Y ALCANCES DE LA ‘LEY ESPOSA’

La reforma surgió en el Congreso de San Luis Potosí como parte de modificaciones a la Ley Electoral del Estado, propuestas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Entre los cambios se incluyó un artículo transitorio que establece que, para la elección de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán registrar exclusivamente mujeres para competir por la gubernatura y suceder al actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona.

El texto aprobado señala que en los procesos electorales posteriores se aplicará el principio de alternancia de género, lo que permitiría nuevamente la postulación de hombres sin impedir que se sigan registrando mujeres.

De acuerdo con el Pleno del Congreso local, la reforma responde a un “hecho notorio”, ya que desde la creación del estado ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo en San Luis Potosí.

VOTACIÓN PARA LA ‘LEY ESPOSA’ DIVIDE AL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ

La aprobación de la reforma electoral generó divisiones entre las bancadas del Congreso estatal. Durante la votación, se registraron las siguientes posturas:

Votaron a favor:

- La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

- Diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

- Un diputado de Nueva Alianza

- Un diputado de Movimiento Ciudadano

- Dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN)

Votaron en contra:

- La bancada de Morena

- Dos diputados del PAN

MORENA IMPUGNARÁ LA REFORMA; SEÑALAN RIESGO DE NEPOTISMO

Tras la aprobación, Morena anunció que recurrirá a la vía constitucional para impugnar la reforma.

Luisa María Alcalde explicó que la acción de inconstitucionalidad busca frenar disposiciones que, desde la perspectiva del partido, permiten imponer candidaturas de familiares, particularmente de esposas de gobernadores en funciones, antes de que entre en vigor la reforma constitucional contra el nepotismo electoral prevista para 2030.

“Aunque la reforma va a aplicar hasta 2030 para que ya no haya sucesión de cargos públicos de familiares, nosotros en Morena hemos determinado que lo vamos a aplicar ya en la próxima elección, y no estamos de acuerdo que eso se legisle de esa manera”, declaró la dirigente nacional del partido.

Alcalde sostuvo que la obligación de postular exclusivamente mujeres en 2027 podría generar efectos contrarios al espíritu de la paridad, al limitar la libre competencia política y la autodeterminación de los partidos.