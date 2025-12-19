$!Sheinbaum señala que México mantiene mesas de trabajo con India, China y Corea del Sur por aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera que su administración mantiene mesas de trabajo con India, China y Corea del Sur con el objetivo de analizar posibles esquemas comerciales que permitan fortalecer la producción nacional sin generar impactos negativos en los precios al consumidor ni en las cadenas productivas del país. La mandataria explicó que estas conversaciones buscan atender la relación comercial con naciones con las que México no cuenta actualmente con tratados comerciales, particularmente en sectores que dependen de insumos importados, y donde la aplicación de impuestos podría afectar tanto a productores como a consumidores. TE PUEDE INTERESAR: Grupo Salinas enfrentará notificación fiscal por 51 mil mdp en 2026; ‘Ojalá paguen’: Sheinbaum

COORDINACIÓN DE ESQUEMAS COMERCIALES SE LLEVA ENTRE RELACIONES EXTERIORES Y SECRETARÍA DE ECONOMÍA Sheinbaum detalló que el proceso se realiza de manera coordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, y que cualquier definición en materia comercial pasa por el análisis del Senado de la República, a partir de propuestas enviadas por el Ejecutivo federal. “Está trabajando conjuntamente Relaciones Exteriores por tratarse de la relación con otros países y la Secretaría de Economía. La decisión del Senado finalmente a propuesta nuestra. Nosotros hicimos una propuesta y ahí dijimos, bueno, que se abra un espacio de trabajo, sobre todo con los pequeños y medianos empresarios porque muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países con los que no tenemos tratado comercial”, explicó. IMPUESTOS Y REGULACIONES BUSCAN EVITAR INFLACIÓN Y AFECTACIONES AL PRODUCTO NACIONAL La presidenta subrayó que uno de los principales objetivos del gobierno federal es evitar que la aplicación de impuestos a productos importados genere inflación o provoque la reducción de la producción nacional en determinados sectores. “Lo que no queremos es ni provocar inflación, o sea, de que aumenten los precios producto de estos impuestos ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado”, señaló. Indicó que, como resultado de estas mesas de trabajo, la propuesta original presentada por el Ejecutivo sufrió modificaciones sustanciales tras escuchar a los distintos sectores involucrados.“De la propuesta original a la propuesta final cambió bastante gracias a ese proceso y nosotros pues estuvimos totalmente de acuerdo porque ese era el objetivo”, afirmó.