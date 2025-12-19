Sheinbaum señala que México mantiene mesas de trabajo con India, China y Corea del Sur por aranceles
‘No queremos provocar inflación’, declaró Sheinbaum; Gobierno analiza, junto con Economía y Relaciones Exteriores, esquemas comerciales con otros países
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera que su administración mantiene mesas de trabajo con India, China y Corea del Sur con el objetivo de analizar posibles esquemas comerciales que permitan fortalecer la producción nacional sin generar impactos negativos en los precios al consumidor ni en las cadenas productivas del país.
La mandataria explicó que estas conversaciones buscan atender la relación comercial con naciones con las que México no cuenta actualmente con tratados comerciales, particularmente en sectores que dependen de insumos importados, y donde la aplicación de impuestos podría afectar tanto a productores como a consumidores.
COORDINACIÓN DE ESQUEMAS COMERCIALES SE LLEVA ENTRE RELACIONES EXTERIORES Y SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Sheinbaum detalló que el proceso se realiza de manera coordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, y que cualquier definición en materia comercial pasa por el análisis del Senado de la República, a partir de propuestas enviadas por el Ejecutivo federal.
“Está trabajando conjuntamente Relaciones Exteriores por tratarse de la relación con otros países y la Secretaría de Economía. La decisión del Senado finalmente a propuesta nuestra. Nosotros hicimos una propuesta y ahí dijimos, bueno, que se abra un espacio de trabajo, sobre todo con los pequeños y medianos empresarios porque muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países con los que no tenemos tratado comercial”, explicó.
IMPUESTOS Y REGULACIONES BUSCAN EVITAR INFLACIÓN Y AFECTACIONES AL PRODUCTO NACIONAL
La presidenta subrayó que uno de los principales objetivos del gobierno federal es evitar que la aplicación de impuestos a productos importados genere inflación o provoque la reducción de la producción nacional en determinados sectores.
“Lo que no queremos es ni provocar inflación, o sea, de que aumenten los precios producto de estos impuestos ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado”, señaló.
Indicó que, como resultado de estas mesas de trabajo, la propuesta original presentada por el Ejecutivo sufrió modificaciones sustanciales tras escuchar a los distintos sectores involucrados.“De la propuesta original a la propuesta final cambió bastante gracias a ese proceso y nosotros pues estuvimos totalmente de acuerdo porque ese era el objetivo”, afirmó.
ECONOMÍA CUENTA CON ESQUEMAS PREVISTOS EN LA LEY PARA AJUSTAR IMPUESTOS EN IMPORTACIONES
Sheinbaum precisó que la Secretaría de Economía cuenta con mecanismos legales que permiten ajustar la política fiscal en materia de importaciones, sin recurrir a decisiones discrecionales.
“La Secretaría de Economía tiene distintos esquemas en donde puede poner en marcha distintos mecanismos que tiene la ley para poder reducir estos impuestos o poner tiempos, en fin, otras consideraciones. Todo dentro del marco de la ley, no hay nada que sea subjetivo o alguna ocurrencia”, explicó.
MÉXICO MANTIENE DIÁLOGOS CON INDIA, CHINA Y COREA DEL SUR
La mandataria indicó que India, China y Corea del Sur son los países que han mostrado mayor acercamiento para entablar estos diálogos, aunque aclaró que aún se analizan las condiciones bajo las cuales podrían establecerse acuerdos o esquemas de cooperación.
“En el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para ver bajo qué condiciones”, señaló.
Respecto al sector farmacéutico, Sheinbaum recordó que actualmente los medicamentos no pagan impuestos, aunque reiteró el interés del gobierno federal en incrementar la producción nacional de medicamentos, como parte de una estrategia más amplia.
“Aunque nosotros sí queremos aumentar la producción de medicamentos en México, que es parte de otras acciones que estamos haciendo”, añadió.
SHEINBAUM VINCULA ACCIONES COMO PARTE DEL ‘PLAN MÉXICO’
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de firmar tratados comerciales con estos países, la presidenta indicó que aún no existe una definición clara sobre la figura jurídica que podrían adoptar estos acuerdos.
“Pues no sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno”, afirmó.
Sheinbaum vinculó estas acciones al Plan México, estrategia del gobierno federal orientada a fortalecer el desarrollo nacional y reducir la dependencia de importaciones en sectores clave.
“Lo que buscamos pues siempre es el desarrollo nacional dentro de un plan que nos fijamos que le llamamos el Plan México, que este año inició dando algunos resultados aún con la situación internacional”, explicó.
Como ejemplo, mencionó el comportamiento reciente del sector textil, donde se ha observado un cambio en la tendencia tras varios años.
“Por ejemplo, por primera vez en el sector textil después de varios años empezó a cambiar un poquito la curva en términos de la disminución de importaciones y aumento de la producción nacional”, señaló.
Claudia Sheinbaum concluyó que el gobierno federal continuará informando sobre los avances de estos diálogos y sobre la implementación de las acciones contempladas en el Plan México conforme se vayan concretando.