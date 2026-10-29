La indignación también es negocio: cuando las polémicas en redes generan visitas y ganancias

La discusión ha cobrado relevancia ante el creciente papel de los influencers en asuntos políticos, sociales y ambientales, donde sus publicaciones pueden influir en la percepción pública sobre personas, empresas, instituciones o proyectos de desarrollo.

Sin embargo, pocas veces se cuestiona qué hay detrás de esas publicaciones, quién las produce o si la información presentada está respaldada por hechos verificables.

En las redes sociales, una acusación puede convertirse en tendencia en cuestión de horas. Basta un video acompañado de música dramática, un mensaje alarmante o una denuncia para provocar indignación entre miles de usuarios.

Un estudio publicado por la UNESCO reveló que el 62% de los creadores de contenido encuestados no realiza una verificación rigurosa y sistemática de la información antes de compartirla.

La investigación, realizada entre 500 creadores digitales de 45 países, también encontró que una proporción importante considera las interacciones y la popularidad como señales de credibilidad.

CUANDO LA POLÉMICA GENERA BENEFICIOS

En el ecosistema digital, la atención se ha convertido en un recurso valioso.

Las reproducciones, los comentarios y el número de seguidores pueden traducirse en oportunidades comerciales, colaboraciones y patrocinios.

Esto genera un escenario en el que las publicaciones polémicas pueden resultar especialmente atractivas para quienes buscan aumentar su visibilidad.

Investigaciones recientes sobre los algoritmos de las redes sociales han documentado que los sistemas basados en interacciones pueden amplificar contenidos que despiertan indignación, incluso cuando no necesariamente representan la información que los usuarios preferirían recibir.

El problema surge cuando la búsqueda de atención desplaza la verificación de los hechos y las acusaciones comienzan a circular como verdades antes de que existan elementos suficientes para confirmarlas.

LAS CAUSAS AMBIENTALES TAMPOCO ESTÁN EXENTAS

Las denuncias relacionadas con el medioambiente suelen generar una respuesta emocional importante, especialmente cuando involucran ecosistemas, especies protegidas o posibles daños al patrimonio natural.

La participación ciudadana y la vigilancia ambiental son fundamentales para prevenir irregularidades. Sin embargo, una publicación viral no constituye por sí misma una prueba de que exista un daño ambiental.

Fotografías sin contexto, afirmaciones sin documentos o interpretaciones incompletas pueden modificar la percepción pública de una controversia, independientemente de lo que establezcan los estudios técnicos y las autoridades competentes.

Esto tampoco significa que las denuncias difundidas en redes sean falsas. Muchas investigaciones y causas legítimas han conseguido atención pública precisamente gracias a las plataformas digitales.

La diferencia está en la evidencia que respalda cada afirmación.

¿QUIÉN GANA CON LA INDIGNACIÓN?

La economía de la atención ha abierto una discusión sobre los incentivos que existen detrás de determinados contenidos.

Aunque obtener reproducciones no significa necesariamente recibir un pago, la visibilidad puede convertirse en una fuente de ingresos y oportunidades comerciales para algunos creadores.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor ha establecido recomendaciones para que los influencers identifiquen de manera clara los contenidos publicitarios y las colaboraciones comerciales.

Conocer si una publicación responde a una opinión personal, una investigación independiente o una relación comercial puede ayudar a comprender mejor el mensaje que recibe la audiencia.