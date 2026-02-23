Difunden fake news y fotos con IA en México tras la muerte de ‘El Mencho’: avión e iglesia en llamas las más compartidas

Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’, quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante el domingo 22 de febrero por fuerzas armadas mexicanas. En Tapalpa, Jalisco, ocho delincuentes perdieron la vida, tres más -entre ellos ‘El Mencho’- resultaron heridos; sin embargo, Oseguera Cervantes falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México al ser herido de bala. Derivado del operativo, se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas del domingo, el 90% de los narcobloqueos con vehículos incendiados fueron desactivados. TE PUEDE INTERESAR: Omar García Harfuch reconoce a fuerzas federales tras operativo contra ‘El Mencho’ y lamenta bajas INCENDIO DE EDIFICIOS, CASAS Y PARROQUIA EN PUERTO VALLARTA - FALSO Durante los bloqueos y el pánico en Jalisco, no tardaron en circular por redes sociales las imágenes de los hechos violentos; aunque se puede cuestionar la veracidad de algunas, comenzó a circular una fotografía de Puerto Vallarta, Jalisco, entre incendios de casas, hoteles y parroquias, junto a columnas de humo. Sin embargo, la imagen panorámica de la ciudad turística es falsa, pues se generó con inteligencia artificial (IA). La fotografía muestra la zona cercana a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Vallarta, envuelta en llamas y con gran parte de la ciudad bajo incendios masivos. En redes circularon dos versiones de la misma imagen, una donde también se ve un edificio incendiándose y con el logo de Gemini en la parte inferior derecha, el cual Nano Banana (el generador de imágenes de la IA) coloca por default en todos sus productos; y otra recortada. El medio fact-checker El Sabueso de Animal Político utilizó la herramienta de detección de uso de IA, Hive Moderation, para analizar la imagen y resultó con 99% de probabilidad para generar con inteligencia artificial. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es la novia de ‘El Mencho’?... la mujer clave para saber su ubicación en Tapalpa

AVIÓN INCENDIADO - FALSO Otra imagen que circuló fue la fotografía de un avión incendiándose en medio de la pista de aterrizaje; sin embargo, no corresponde a hechos recientes relacionados con la muerte de 'El Mencho'. Se trata de una imagen creada con Inteligencia Artificial. "Queman avión de Volaris en el aeropuerto de Guadalajara, en una jornada violenta tras la caída de El Mencho, líder del CJNG a manos de fuerzas federales", señala una de las publicaciones que difunden la instantánea. EFE Verifica informó que el contenido generado con IA muestra inconsistencias visuales y se llevó a cabo un análisis con herramientas especializadas. Presenta irregularidades como la presencia de dos agentes aeroportuarios a pocos metros del avión, así como la ausencia de fuego o humo en la turbina de una aeronave en llamas. Podría tratarse de una imagen manipulada o creada mediante ordenador. El Gobierno de Jalisco desmintió imágenes, audios y publicaciones falsas, entre ellas esta imagen, por lo que pidió a los ciudadanos evitar compartir contenidos sin verificar o de fuentes no oficiales. TOMA DEL AEROPUERTO DE GUADALAJARA - FALSO Junto a los informes de bloqueos en carreteras, también comenzó a circular la información de hombres armados tomando el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de que también se publicaron videos al interior de la terminal aérea en los que se observa a personas resguardándose o corriendo en medio del pánico. Pero en ninguna de estas se ve a hombres armados o incendios, ni tampoco en las ráfagas de disparos al interior del aeropuerto. "Civiles escondiéndose de los narcoterroristas que tomaron el aeropuerto de Guadalajara, reportan balaceras", asegura un usuario que difunde esta narrativa de desinformación. Cabe destacar que sí se registraron incidentes de violencia en vialidades cercanas a la terminal, pero el aeropuerto no fue tomado por grupos criminales ni fue escenario de enfrentamientos armados, de acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera la terminal aérea en Guadalajara, a través de un comunicado publicado en la cuenta de X del aeropuerto.

En su publicación, apuntaron que los videos no corresponden a "situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos". Afirmando que la terminal aérea se encuentra bajo protección de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales. "Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitante", destaca el comunicado. Afirmó que para el domingo 22 de febrero el "Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) opera con normalidad", sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas. VIDEO DE TRASLADO DE 'EL MENCHO' - FALSO "Este es el momento en que era trasladado, detenido, el hijo de «El Mencho» luego de la muerte de su padre", asegura una publicación de X, junto al video de un hombre sin camisa con la cabeza mirando hacia el piso y dos elementos sujetándolo, mientras viajan en helicóptero. Sin embargo, no se trata de 'El Mecho', aunque sí a un miembro del grupo criminal que lideraba; es un contenido atribuido a la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas durante la captura de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, también conocido como "El Señor de los Caballos" y ligado al CJNG, el pasado 4 de febrero.

"Continuamos garantizando la seguridad de las y los chiapanecos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que encabeza su titular Óscar Alberto Aparicio Avedaño, a través de un operativo interinstitucional logró la detención de cuatro integrantes de un grupo criminal, entre ellos un jefe de plaza", indica el comunicado de la detención. SHEINBAUM TRASLADADA EN BUQUE TRAS MUERTE DE 'EL MENCHO' - ENGAÑOSO Ante el silencio de las autoridades federales tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, comenzó a circular un video en el que afirmaban que Claudia Sheinbaum salía de un helicóptero a un buque de la Secretaría de Marina para su seguridad. Sin embargo, el dicho es engañoso, aunque el buque se trata de la inauguración del Museo Subacuático Sonorense en Guaymas, en el puerto de Sonora, el 1 de febrero de 2026. Fue la misma Sheinbaum la que publicó un vídeo en YouTube donde se puede ver el inicio de la secuencia que circula ahora descontextualizada.

TURISTAS ATRAPADOS EN ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA - VERDADERO Entre los cierres y suspensiones de actividades, también circuló que cerca de mil turistas quedaron atrapados en el Zoológico de Guadalajara, siendo información verdadera. Ante la imposibilidad de continuar su trayecto, los viajeros fueron resguardados en las instalaciones del zoológico, donde permanecieron la noche del domingo y la madrugada del lunes 23 de febrero. En total son mil 80 turistas entre los que hay niños y adultos mayores, que pernoctaron en el estacionamiento del zoológico a bordo de 21 autobuses, cinco vagonetas y cuatro automóviles. Los turistas han recibido apoyo del DIF Jalisco, de personal del zoológico, de los servicios médicos municipales y policías. Los turistas, que provienen de Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, esperan indicaciones de las autoridades para poder emprender el regreso, pues aún hay reportes de bloqueos en algunas carreteras.

EU ABATIÓ A 'EL MENCHO' - FALSO Perfiles pro Trump aseguraron que el operativo estuvo a manos del Gobierno de Estados Unidos; sin embargo, esta información es falsa. La Embajada de México en Estados Unidos desmintió los dichos de Laura Loomer, afirmando que el operativo en Tapalpa estuvo en coordinación de Fuerzas Especiales Mexicanas: "El operativo militar en Tapalpa, Jalisco, destinado a capturar a Rubén "N", alias "Mencho", fue planeado y ejecutado por Fuerzas Especiales Mexicanas. La acción se llevó a cabo en el marco de la cooperación bilateral, con autoridades estadounidenses aportando inteligencia complementaria", detallaron.

Loomer afirmó que después de que Estados Unidos eliminara al líder del CJNG, el cártel había tomado represalias asaltando el aeropuerto de Guadalajara con hombres armados y tomando como rehenes a turistas estadounidenses; todas las afirmaciones fueron desmentidas por autoridades. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que las autoridades involucradas en la captura y muerte del narcotraficante fueron la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, es decir, autoridades mexicanas. En la mañanera del 23 de febrero, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, también confirmó que la operación contó con apoyo de las instituciones de seguridad de Estados Unidos con labores de inteligencia. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca confirmó en su cuenta de X que Estados Unidos proveyó de inteligencia para apoyar a que el Gobierno mexicano pudiera ejecutar el operativo contra "El Mencho", pero no mencionó que hubiera sido partícipe del operativo.

ATAQUES A CIVILES - FALSO Pese a que medios de comunicación informaron sobre bloqueos con vehículos incendiados y enfrentamientos entre autoridades mexicanas y miembros del crimen organizado, comenzó a circular la versión que civiles habían fallecido como parte de los operativos en Jalisco El medio de comunicación Infodemia señaló que son falsos "los rumores de que miembros del CJNG están atacando a civiles tras un operativo del Gabinete de Seguridad son infundados. La cuenta X generacionz_mx, que afirma que 'el CJNG atacará a civiles más tarde hoy', ha sido identificada como una fuente de desinformación". Señalaron que el Gabinete de Seguridad de México informó que se han llevado operativos coordinados para "proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos".

Durante la conferencia matutina del 23 de febrero de 2026, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que el episodio de detención de Tapalpa y otros municipios de Jalisco dio como saldo 62 personas fallecidas. Señaló que los hechos se concentraron principalmente en el municipio de Tapalpa, en Jalisco, donde se registraron enfrentamientos armados y reacciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques contra instalaciones. El funcionario detalló que las agresiones ocurrieron tras la acción de las autoridades contra el líder criminal, lo que provocó una respuesta armada coordinada en distintos puntos de la región. Durante su intervención, el secretario presentó el recuento de víctimas y ataques registrados tras el operativo, destacando la magnitud de la confrontación entre fuerzas federales y el grupo criminal. "En cobardes ataques después de la acción para la detención de 'El Mencho' se registraron 27 cobardes agresiones en Jalisco contra la autoridad donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la FG del estado, en estos hechos perdió al vida una mujer, se contabilizaron 30 delincuentes que perdieron la vida en estos ataques, en Michoacán perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de corporaciones fueron lesionados". El balance incluye la muerte de elementos de la Guardia Nacional, personal de seguridad penitenciaria y un agente estatal, así como presuntos integrantes del CJNG. También se reportaron efectivos lesionados durante los enfrentamientos. INVESTIGAN CUENTAS DE FAKE NEWS LIGADAS AL CRIMEN ORGANIZADO El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó en conferencia de prensa del lunes que ya se investigan cuentas en redes sociales que difundieron contenido generado con inteligencia artificial y fake news durante los bloqueos derivados por el operativo contra 'El Mencho'. También destacó que, aunque las cuentas ya fueron identificadas, se indaga si tienen nexos con el crimen organizado. Mientras que otras sólo replicaron desinformación sin vínculos directos, pero también serán sujetas a acciones legales. "Hay varias cuentas identificadas, pero sí se va a hacer un trabajo más profundo para saber cuál tiene relación directa con una organización criminal (...) Hay otras que, como usted bien sabe, solo fueron dedicadas a desinformar, pero sin una vinculación criminal", destacó García Harfuch.

