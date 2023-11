‘La ley no alcanza para defendernos’, mujeres buscan herramientas para sentirse seguras

En un contexto de violencia en el que 11 mujeres son asesinadas cada día y en que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2023 se registraron 6 mil 109 casos de abuso sexual, las mujeres han optado por buscar herramientas para defenderse o sentirse más seguras; sin embargo, puede ser contraproducente al pasar de ser víctimas a victimarias.

El medio de comunicación El Universal entrevistó a la rapera Dayra Fyah y a Dayra Borunda, abogada feminista, ambas activistas e instructoras de autodefensa, quienes explicaron cinco principios que las mujeres pueden utilizar ante una situación de riesgo.

Tan sólo en los últimos meses, mujeres en redes sociales han denunciado haber sido víctimas de diferentes tipos de violencias, desde agresiones verbales, físicas, sexuales (como tocamientos, que les muestren los genitales sin consentimiento, masturbación o eyaculación en la ropa), levantón, secuestro, hasta feminicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Escenas de celos, piropos y corregir a hijos con violencia puede costarte una multa en Saltillo

Ante la justicia no todas estas acciones están consideradas delito y al hacer una denuncia las mujeres se encuentran con obstáculos, como la ausencia de pruebas, explicó la abogada Dayra Borunda.

“La ley no nos alcanza para defendernos jurídicamente ni físicamente y no nos protege. La legislación en México es: ‘¿te hirió, te lastimó, te pegó?, ¿no? No te hizo nada’, pero no contempla otros tipos de abuso sexual que pueden no dañar físicamente, pero sí a la integridad de las mujeres”, expuso la abogada cinta negra en artes marciales, quien de ser víctima de una agresión y de defenderse sería considerada un “arma blanca”.

Por ello, las mujeres se instruyen en defensa personal para conocer la fuerza de su cuerpo o compran algún aditamento como gas de chile, teaser, kubotan, para ganar tiempo, golpear al agresor o romper el cristal de un auto cuando no las dejan bajar. El problema es que este tipo de artículos o hasta ser cinta negra en artes marciales puede provocar que las mujeres sean acusadas de un delito premeditado.