Las noticias más importantes del 10 de julio en México

CLIMA

➔ Calor de hasta 40 grados en Monterrey y lluvia para La Laguna: Se espera una semana calurosa para la segunda semana de julio; la costa y centro del país tendrá fuertes lluvias y rachas de viento.

MÉXICO

➔ 13 de 33 aspirantes pasan a segunda etapa en Frente Amplio: Oficialmente, cerró el registro de aspirantes a ser el o la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

➔ ‘Estamos todos bien, fue la semana pasada’, dice Margarita Zavala sobre intento de robo a su casa: Sobre el caso, la Fiscalía Genera de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó que ya se integró una carpeta de investigación al respecto, por la posible comisión del delito de tentativa de fraude.

➔ Grupo armado ataca Central de Abastos de Toluca, dispara e incendia locales; reportan 8 muertos: A primera hora de este lunes algunos locatarios y vecinos de la zona alertaron a las autoridades.

➔ ‘Diálogo no es un pacto’, alcaldesa de Chilpancingo no renunciará pese a crisis de violencia: Norma Otilia Hernández Martínez dijo que está sufriendo una campaña en su contra y que la violencia que se vive es provocada por “fuerzas oscuras y perversas” que no están de acuerdo con su gobierno.

➔ La cantante Nayeli Cinco ya fue liberada, asegura AMLO: Fue privada de su libertad el 22 de junio pasado, en la capital chiapaneca, y se convirtió en el centro de negociación para liberar a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPyPC).

MUNDO

➔ Se reunieron Putin y jefe de Wagner luego de la rebelión fallida: Informa la Presidencia rusa que jefe del grupo paramilitar le reiteraron su lealtad al Mandatario.

➔ Larry Nassar, sentenciado por abuso sexual y posesión de pornografía infantil, es apuñalado en prisión: Fuentes reportan que recibió apuñaladas en la espalda, el cuello y el pecho, además de sufrir un colapso pulmonar.

➔ Threads superó a ChatGPT, alcanzó los 100 millones de usuarios en menos de 5 días: El chatbot de OpenAI había alcanzado la marca de los 100 millones en 2 meses.

COAHUILA

➔ Se disparan 55% amputaciones por problemas de diabetes en Coahuila: En los últimos cinco años, ya suman más de 900 coahuilenses que pierden una extremidad.

➔ Tasa de suicidios en Saltillo casi duplica la media nacional: El año pasado el 51% de las personas que se quitaron la vida eran solteras; el 55% tenían problemas de tristeza o depresión. Entre los 10 y 20 años se registraron 20 casos y en mayores de 60 años hubo 11 casos.

➔ ¿Una mujer presidenta en México? Dos de cada tres coahuilenses lo respaldan: Encuesta de Inegi revela que cada vez más los coahuilenses respaldan a minorías para que ocupen puestos de relevancia.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡La Feria de Saltillo está aquí! ¿Quiénes vendrán y cuánto costará? ¡Alista sombrero y botas!: Este año el género regional mexicano encabeza las opciones para ‘El Teatro del Pueblo’ en la ‘Feria de Saltillo’. Para muestra está la inauguración la cual comienza con el reconocido cantante Bobby Pulido.

➔ Randy Arozarena hace historia: primer mexicano en llegar a la Final del HR Derby de la MLB: Con la intensidad y las emociones a flor de piel, el mexicocubano llegó a la máxima instancia de la competición y se quedó con el título de subcampeón.

➔ ¡Épico! Enloquecen fans de ‘Wolverine’ por traje de los X-men que usará Hugh Jackman en ‘Deadpool 3’: El filme está dirigido por Shawn Levy y aunque no se ha confirmado se habla de que la historia tratará de multiversos y como ‘Deadpool’ viajrá a través de ellos acompañado de un furioso ‘Wolverine’.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La historia de Gelita, la mujer que le ha cantado a cientos de difuntos: Durante los últimos 30 años, Gelita se ha dedicado a brindar un servicio poco reconocido: cantarles a los difuntos en sus respectivos velorios. Conozca o no a los muertos, Gelita se sienta, reza un rosario y después hace lo que más le gusta hacer, cantar a capela para tratar de ayudar a los dolientes a sobrellevar la tristeza.

➔ TECH | Chatbots sin censura, provocarían un caos en torno a la libertad de expresión: Los chatbots de inteligencia artificial han mentido sobre personajes ilustres, así como han difundido mensajes partidistas, así mismo han proporcionado información errónea e incluso han brindado consejos a usuarios sobre cómo suicidarse.