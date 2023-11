Las noticias más importantes del 16 de noviembre en México

CLIMA

➔ Se vienen días calurosos para estos estados, pero no por mucho; se aproximan 2 frentes fríos y la masa de aire frío: ¿Frío da tregua?... Habrá incremento en las temperaturas pero, se aproximan dos frentes fríos al territorio mexicano y junto a la masa de aire frío, azotarán al país con temperaturas congelantes, lluvia y fuertes vientos, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Pide López Obrador a Xi Jinping intercambiar información sobre precursores de fentanilo: Los presidentes de México y China se reunieron en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico.

➔ INE aprobó tres debates presidenciales en México para elecciones 2024 y estableció las reglas: El Instituto Nacional Electoral estableció las bases para los y las moderadoras que estarán presentes en los debates para la presidencia del país.

➔ Ataca CJNG a elementos de la Guardia Nacional en Ocotlán, Jalisco: Grupos armados atentaron contra fuerzas federales.

➔ Ana Guevara y su pareja enfrentan denuncias por fabricación de pruebas y tráfico de influencias contra abogado: Víctor Guzmán señala que su expareja, Ana Laura Bernal, junto con su presunta pareja actual, Ana Guevara, modificaron información para quitarle a su hijo.

➔ Incendio consume bodega del barrio de Tepito en la CDMX, desalojan a 500 personas: Vecinos y locatarios apoyan a los cuerpos de emergencia a sofocar el fuego en una bodega de calzado.

MUNDO

➔ HRW, AI y otras organizaciones exigen que ONU incluya a Israel y Hamás en ‘lista de la vergüenza’: Condenan los ataques que han dejado la muerte de más de un centenar de niños.

➔ Logra Pedro Sánchez la reelección como presidente de España: Obtiene el respaldo de varios partidos, entre ellos Sumar, Junts, Blidu y PNV.

➔ Asciende a 41 la cifra de muertos en Somalia por inundaciones: La ONU reporta una decena más de fallecidos que los que informaron autoridades locales.

COAHUILA

➔ Detecta Auditoría Superior de Coahuila anomalías por 3 mil 913 mdp en 2022: Órgano fiscalizador presenta los resultados de la cuenta pública del año pasado: fueron 12% menos irregularidades que 2021.

➔ Por El Buen Fin y derrama de aguinaldos, advierten por fraudes bancarios: Tomar precauciones para evitar ser víctimas de fraudes.

➔ Coahuila: Se agrava falta de psiquiatras ante alza en problemas de salud mental: Secretario de Salud afirma que pese a abrir plazas, no hay suficientes especialistas para atender crisis.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Gran Premio de Las Vegas: Lewis Hamilton ‘tira la toalla’ ante Checo Pérez, ‘está muy lejos’: El piloto tapatío buscará en el circuito de la ‘Ciudad del Pecado’ amarrar el subcampeonato de la Fórmula 1.

➔ Brad Pitt y Reese Witherspoon interesados en la adaptación de ‘The Woman in Me’ de Britney Spears. Asegura Page Six que dicha producción se podría realizar pronto y no esperar más tiempo.

➔ ¡Los Athletics ya no jugarán en Oakland! Aprueba la MLB su mudanza a Las Vegas: La asamblea de dueños de las Grandes Ligas aprobó que los A’s tengan otra sede en 2024.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Tuxtepec, el último pueblo que conoció la luz

➔ Buen Fin 2023: Esta es la página de Profeco dónde podrás comparar precios de electrodomésticos, celulares y más: En el micrositio de la Profeco podrás conocer el Quién es quién en los precios para El Buen Fin, comparando precios y promociones.