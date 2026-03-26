LeBarón denuncia amenazas y presiones para bajar su aspiración a gobernador

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/ 26 marzo 2026
    LeBarón denuncia amenazas y presiones para bajar su aspiración a gobernador
    El activista Julián LeBarón denunció amenazas en su contra y de su familia. ESPECIAL

El activista dijo que ya presentó una denuncia y llamó al secretario Omar García Harfuch a atender el tema

CD. JUÁREZ, CHIH.- El activista Julián LeBarón denunció amenazas en su contra y de su familia, y señaló que le exigen dejar sus aspiraciones para ser candidato a gobernador de Chihuahua, de acuerdo con un mensaje que difundió públicamente.

Según lo expuesto, en una captura de pantalla se observa que piden a un integrante de la familia LeBarón salir de la zona de Alamillo y de Gómez Farías, además de solicitar que el activista “baje sus aspiraciones” rumbo a la contienda estatal.

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LeBarón indicó que su familia tiene el acuerdo de hacer públicas las amenazas y de no pagar rescate ante un secuestro. “Presentamos una denuncia por amenazas realizada a mi padre, a mis hermanos y a mi persona; de las cuales anexo los pantallazos y la denuncia presentada”, escribió.

En su mensaje, afirmó que el caso no es aislado y lo vinculó con la situación que, dijo, enfrentan familias en Chihuahua. Señaló que “quieren que nos callemos” y que no desistirá, al considerar que el problema impacta a personas que han sido amenazadas, extorsionadas o silenciadas.

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El activista hizo un llamado directo al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que se atienda el tema, sin detallar si solicitó medidas específicas de protección.

Hasta el momento, las autoridades en Chihuahua no han brindado una postura respecto a este hecho, según lo reportado.

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