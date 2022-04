‘Legisladores del PRI y PAN votarán a favor de la reforma eléctrica’, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se rebelarán y votarán a favor de la reforma eléctrica.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario aseguró que hay diputados de oposición que no están de acuerdo en seguir protegiendo a empresas extranjeras y reiteró su llamado a que voten de manera “independiente”.

“Estamos viviendo tiempos de definiciones. En estos días vamos a saber quién es quién. Ayer manifestaron que van a apoyar a empresas particulares, sobre todo extranjeras. Si no lo dijeron así, textualmente, sí lo insinuaron”, dijo AMLO, sobre la contrapropuesta presentada este lunes por la coalición PAN-PRI-PRD en materia eléctrica.

“Pero, tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas del PAN, que no están de acuerdo en votar para que se apoye a empresas particulares. Estoy confiado en que van a votar libremente y se va a rebelar. Llamo a eso, a que se rebelen, que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos intereses creados, que no sean traidores a la patria. Que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista”, dijo AMLO.

El titular del Ejecutivo afirmó que el debate sobre la reforma eléctrica apenas está comenzando y que a pesar de la contrapropuesta presentada por Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, falta conocer la opinión de todos los legisladores.

