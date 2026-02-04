‘Levantón’ en playa de Mazatlán: rescatan a mujer y niña; buscan a cuatro hombres

Noticias
/ 4 febrero 2026
    ‘Levantón’ en playa de Mazatlán: rescatan a mujer y niña; buscan a cuatro hombres
    Siguen realizando trabajos de investigación y reconocimiento del área para dar con el paradero de las personas que permanecen desaparecidas. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
El Universal

Secuestros

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sspc

Un reporte a emergencias activó un operativo tras la privación de la libertad de seis personas; continúa la búsqueda de cuatro hombres

MAZATLÁN, SIN.- Seis personas, entre ellas una mujer y una menor de edad, fueron privadas de la libertad por desconocidos en una zona de playas de Mazatlán, Sinaloa; tras una llamada de auxilio, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo y lograron rescatar a las dos víctimas mujeres.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el reporte se recibió el martes a través de las líneas de emergencia, donde se alertó sobre el “levantón” de seis personas en una de las playas de la ciudad.

Con base en ese aviso, elementos de corporaciones federales iniciaron un despliegue de búsqueda, con apoyo de instancias estatales, para ubicar a las víctimas y a los posibles responsables.

Según la información oficial, la mujer y la niña fueron localizadas en el poblado de El Habal, en Mazatlán. La dependencia señaló que ambas se encuentran bien de salud.

La autoridad indicó que la identidad de la mujer no fue dada a conocer y precisó que las dos fueron puestas bajo resguardo de las instancias correspondientes.

En el contexto inmediato, la Secretaría informó que cuatro hombres continúan privados de la libertad, por lo que se mantienen las labores de localización en la zona.

Grupos interinstitucionales continúan realizando trabajos de investigación y reconocimiento del área para dar con el paradero de las personas que permanecen desaparecidas, de acuerdo con el reporte oficial.

