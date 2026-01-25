Nuevo Laredo estrena aduana: Sheinbaum la llama ‘estratégica’ para soberanía y seguridad

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la nueva Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un acto al que acudió el gobernador Américo Villarreal y funcionarios federales vinculados a la defensa y a la administración aduanera.

El evento se realizó en una de las instalaciones consideradas relevantes para el comercio exterior, al ubicarse en el principal nodo de intercambio comercial terrestre entre México y Estados Unidos, de acuerdo con lo expuesto durante la ceremonia.

En su intervención, el gobernador Villarreal sostuvo que la nueva aduana permitirá “escalar la capacidad operativa y la movilidad de carga” y afirmó que el beneficio alcanzará no sólo a Tamaulipas, sino a la cadena logística nacional.

Sheinbaum señaló que las aduanas son instalaciones estratégicas no sólo por su función recaudatoria, sino por su papel en la seguridad nacional, la seguridad pública y la soberanía. “Las aduanas representan seguridad, garantizan la seguridad del país y también representan desarrollo con bienestar”, afirmó.

Como antecedente institucional, la mandataria recordó que las aduanas dejaron de depender del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pasaron a operar como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en un contexto de mayor relevancia económica y geopolítica.

El titular de la ANAM, Rafael Fernando Marín Mollinedo, consideró que la inauguración representa un paso en el fortalecimiento institucional y sostuvo que las aduanas “son espacios donde se protege la soberanía y se ordena el comercio exterior”, además de reiterar el compromiso de operar con honestidad y profesionalismo.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, subrayó la importancia de la frontera norte y señaló que Nuevo Laredo concentra cerca del 33% de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del país, al tiempo que refirió las misiones de defensa e infraestructura a cargo de la dependencia.

La nueva sede busca modernizar procesos, agilizar el comercio internacional, mejorar la trazabilidad de mercancías y reforzar controles de seguridad, con la expectativa de impactar en la recaudación, la operación logística y la confianza en el comercio exterior, según lo planteado en el acto. Con información de Excélsior