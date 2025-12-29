Pasajeros de Lamborghini Urus son atacados en Zapopan; deja 2 muertos y 5 heridos

TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva oficiosa para suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán tras detención en Zapopan

Los hechos ocurrieron este lunes cerca de las 10:20 horas, sobre la avenida Topacio, cuando los ocupantes de un vehículo Lamborghini Ursus fueron interceptados por dos camionetas, cuyos tripulantes comenzaron a dispararles; sin embargo, los escoltas que viajaban en otra camioneta GMC Yukon de color negro respondieron al ataque.

Debido a un enfrentamiento entre civiles armados en Zapopan, Jalisco , dos personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas en la colonia Residencial Victoria; de acuerdo con las primeras versiones, el tiroteo duró más de 10 minutos e involucró a los ocupantes de cuatro vehículos de lujo.

Tras las llamadas al número de emergencia, arribaron al sitio policías municipales de Zapopan y Guadalajara, así como policías estatales, agentes de la Fiscalía de Jalisco, la Guardia Nacional, la Defensa y paramédicos.

Las primeras versiones apuntan que los agresores, presuntamente cinco sujetos según testigos, atacaron desde varios vehículos de modelo reciente, en los que huyeron luego de la reacción de los escoltas.

El personal de salud confirmó la muerte de dos hombres en el lugar y trasladó de emergencia a cinco personas a distintos hospitales, entre ellas una mujer, presuntamente menor de edad.

En el sitio quedaron una de las camionetas de los agresores, el vehículo de lujo de las víctimas y la camioneta de los escoltas; aunque no se ha revelado la identidad de los muertos y heridos, trascendió que los fallecidos serían el conductor del vehículo de lujo y uno de sus escoltas.

La zona fue cerrada para la recolección de indicios, entre los que se hallaron más de 100 casquillos percutidos de diferentes armas; pese a la amplia movilización de fuerzas de seguridad para buscar a los responsables, no se reportan detenciones.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha proporcionado información oficial, y en redes sociales circulan videos donde se observa parte del ataque.

