Limitaría México compras a países sin tratado para reducir el déficit comercial con EU

Con la finalidad de reducir el déficit comercial con Estados Unidos, México podría desincentivar la compra de productos a países con los que no tiene un tratado comercial y adquirir bienes estadounidenses, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuestionada durante la conferencia mañanera sobre cómo podría el País reducir el déficit con su principal socio comercial, la Mandataria dijo que reorientando la compra de productos.

”México compra a muchos países con los que no tiene tratado comercial. Si se deja de comprar, no solamente al Gobierno, sino a los privados, o disminuye la compra a los países con los que no tenemos tratado y se fortalece la compra a productos de Estados Unidos, sin que esto genere inflación, evidentemente, es una manera de bajar el déficit comercial”, señaló.

Uno de los argumentos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer aranceles a productos mexicanos ha sido que su paÌs tiene un déficit comercial con México, o que compra más de lo que vende.

La Presidenta Sheinbaum informó que ya la han puesto sobre la mesa esta propuesta de desincentivar la compra de productos a otros países para adquirir bienes estadounidenses.

”(Est·) entre otras opciones que estamos planteando en esta propuesta que hicimos al Gobierno de Estados Unidos”, indicó.

El pasado 12 de julio, la Casa Blanca dio a conocer una carta de Trump en la que advierte al Gobierno mexicano de la imposición de un arancel de 30 por ciento a partir del próximo 1 de agosto si no se corrige el déficit comercial y México no detiene el tráfico de fentanilo.

La Mandataria indicó que México importa muchos productos de diversos países y que parte de la estrategia del Plan México es sustituir importaciones para generar producción nacional y fortalecer el mercado interno.

”Por ejemplo, en el caso de la industria textil, en diciembre del aÒo pasado pusimos aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial para distintas ramas de la industria textil, para fortalecer a la industria textilera en México”, expuso.

Además, señaló, también se busca fortalecer el comercio con Canadá·, Brasil y la UniÛn Europea.

”Es decir, nosotros privilegiamos el Tratado Comercial que tenemos con Estados Unidos, pero frente a la situación de aranceles: tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, disminuir importaciones, fortalecer la producción nacional; porque lo más importante es que siga habiendo empleos bien pagados en nuestro PaÌs que nos permitan el desarrollo con bienestar”, planteó.